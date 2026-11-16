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Alcántara bateó de 3-2, con dos carreras impulsadas y dos anotadas, mientras Víctor Bericoto produjo otras dos y Lenyn Sosa añadió dos imparables y una remolcada. Por los Cardenales, Rangel Ravelo conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y terminó de 4-3, mientras Yohendrick Piñango y Danry Vásquez aportaron una impulsada cada uno. Sandy Gastón retiró en orden la novena entrada para llevarse la victoria en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Estrellas superan a Águilas en reanudación de partido suspendido Las Estrellas Orientales vencieron este lunes por 3-2 a las Águilas Cibaeñas en la continuación de un encuentro suspendido por lluvia, con una ofensiva encabezada por Óscar González, quien conectó tres imparables, incluido un doble, y una carrera remolcada. Josh Lester añadió dos hits y una impulsada, mientras Raimel Tapia remolcó la tercera anotación para respaldar el trabajo del cuerpo de lanzadores de las Estrellas, en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana.

Yeison Morrobel conectó un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada para acercar a las Águilas, pero el relevo de las Estrellas preservó la ventaja. Luis Moreno se acreditó la victoria tras permitir dos carreras y cuatro hits en cuatro entradas y un tercio, con cuatro ponches. Felipe de la Cruz ponchó a los tres bateadores que enfrentó en la séptima y Patrick Weigel se encargó del noveno episodio para conseguir el salvamento.

José Miranda lidera triunfo de Caguas sobre San Juan José Miranda conectó dos sencillos productores y remolcó dos carreras para encabezar la victoria este lunes de los Criollos de Caguas por 4-2 sobre los Senadores de San Juan. Miranda abrió la pizarra con un sencillo impulsor en la primera entrada, en la que Carson DeMartini también produjo una carrera con un imparable. Bryan Torres añadió otra anotación con un sencillo en el segundo episodio y Miranda coronó su actuación con otro hit productor en la octava para asegurar el triunfo de los Criollos, en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico.

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FUENTE: AP