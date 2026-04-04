León XIV celebra su primera vigilia pascual llamando a la concordia y la paz

El papa León XIV llega a la vigilia de Pascua en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

Para los cristianos, la Pascua conmemora el triunfo de Cristo sobre la muerte con su resurrección tras su crucifixión. Al encender la vela antes de entrar en la basílica, el papa entonó: “La luz de Cristo que resucita glorioso”.

Quienes portaban velas se detuvieron para encender las que presentaban los fieles mientras avanzaban por el pasillo central, esparciendo destellos de luz por la oscura basílica antes de que se encendieran las luces cuando el papa llegó al altar mayor, de estilo barroco, seguido por cardenales vestidos de blanco.

En su homilía, León calificó el pecado como “una barrera muy pesada que nos encierra y nos separa de Dios, tratando de hacer morir en nosotros sus palabras de esperanza.”, y lo comparó con la piedra que cubrió la tumba de Jesús, pero fue hallada movida, revelando la resurrección de Cristo.

León afirmó que hoy hay piedras que representan pecados que deben ser removidas, algunas “tan pesadas y tan bien vigiladas que parecen inamovibles”.

“Algunas oprimen el corazón del hombre, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el rencor; otras, consecuencia de las primeras, rompen los lazos entre nosotros, como la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones”.

“¡No dejemos que nos paralicen!”, expresó el papa, al llamar a los fieles a asumir un compromiso “para que en todas partes y siempre, en el mundo, crezcan y florezcan los dones pascuales de la concordia y la paz”.

Con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en su segundo mes y la campaña en curso de Rusia en Ucrania, León ha pedido repetidamente que se detengan las hostilidades. En el Domingo de Ramos, manifestó que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra o invocan a Dios para justificar su violencia.

Como es tradición, el pontífice bautizó a 10 adultos de todo el mundo durante la misa.

En la primera Semana Santa de León, que es notoriamente exigente, el pontífice cargó la cruz durante las 14 estaciones del Vía Crucis el Viernes Santo, la primera vez que un papa lo hace en décadas. El Jueves Santo, lavó los pies a 12 sacerdotes en el ritual tradicional de ese día, restaurando una tradición que su predecesor, el papa Francisco, había roto al incluir a laicos y a no cristianos.

El domingo por la mañana, León celebrará una misa al aire libre en la Plaza de San Pedro antes de pronunciar su mensaje de Pascua y ofrecer el tradicional mensaje “Urbi et Orbi”, “a la ciudad (de Roma) y al mundo”, que funciona como un resumen de las desgracias del mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP