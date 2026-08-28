Leknessund gana la séptima etapa de la Vuelta y Pogačar mantiene el liderato general

Compartir en:









Leknessund conquistó la extenuante ruta de montaña de 150 kilómetros (93 millas) en casi cuatro horas. Su compañero de equipo Tobias Halland Johannessen fue segundo, a 34 segundos, y Wout van Aert completó el podio, a 47 segundos.

Pese a ceder terreno en los kilómetros finales, el líder de la general, Tadej Pogačar, limitó sus pérdidas de tiempo al tirar del principal grupo perseguidor hasta la meta.

Pogačar terminó 19.º, a 4:23 de Leknessund. Ese esfuerzo resultó más que suficiente para el campeón del Tour de Francia —que busca completar una histórica barrida de Grandes Vueltas— y conservar el maillot rojo.

Enric Mas, del Movistar, era segundo en la clasificación general, a 3:50 del liderato, y Primož Roglič, de Red Bull–BORA–hansgrohe, se mantuvo tercero.

La octava etapa del sábado ofrece a los velocistas una oportunidad de lucirse en un recorrido llano de 171 kilómetros (106 millas) de Puçol a Xeraco.

La carrera de tres semanas concluye en Granada el 13 de septiembre.

___ Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes FUENTE: AP