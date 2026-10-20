Legisladora australiana que fue atropellada está grave pero estable, dice el primer ministro

Una mujer lleva flores a la oficina electoral de la parlamentaria independiente Helen Haines, en Wangaratta, Australia, el martes 20 de octubre de 2026. (James Ross/AAP Image via AP) AP

Helen Haines, una política independiente de 65 años, fue embestida el lunes por un todoterreno Toyota Land Cruiser delante de su oficina en su distrito electoral, en la ciudad de Wangaratta, en el estado de Victoria. El conductor, de 43 años, permanecía bajo custodia policial.

El padre del sospechoso publicó un comunicado el martes en el que describió a Haines como “profundamente respetada, valorada y un miembro muy amado de nuestra comunidad local”.

“Helen ha sido nuestra amiga durante más de 20 años y lo que le ocurrió ayer devastador e inconcebible”, escribió el padre.

Albanese contó que llamó el martes al barbero local Ricky Jefferies, quien había salido corriendo de su tienda para ayudar a otros testigos a retener al sospechoso, para agradecerle su intervención.

“Es un recordatorio de que, en los peores momentos, vemos lo mejor del carácter australiano”, expresó Albanese en Melbourne.

Jefferies había dicho antes a los reporteros que registró los bolsillos del conductor y le quitó un cuchillo. La policía confirmó que se había encontrado un cuchillo. Jefferies también señaló que no se consideraba un héroe.

“Fue una locura”, comentó. “Mucha gente se implicó de inmediato y ni siquiera miraron si había peligro. Sólo corrieron a ayudar”.

La familia de la legisladora dice que está agradecida por la “rápida ayuda”

La familia de Haines difundió un comunicado en el que expresó su agradecimiento por la “rápida ayuda de los transeúntes”, así como del personal sanitario y la policía.

Haines, que fue elegida por primera vez al Parlamento en 2019 y desde entonces había sido reelegida dos veces, fue trasladada inicialmente a un hospital en Wangaratta, una ciudad de 30.000 habitantes. Más tarde, el lunes, fue evacuada en avión a un hospital en la capital del estado, Melbourne, a 236 kilómetros (147 millas) de distancia.

El Hospital Alfred no respondió el martes a una solicitud de comentarios sobre reportes de prensa que indicaban que a Haines le habían amputado una pierna.

El episodio ha conmocionado a los australianos, en parte porque la violencia política es poco frecuente en el país y los políticos siempre han sido accesibles para el público. La mayoría de los legisladores no van acompañados por agentes de seguridad y realizan su trabajo y su vida personal por su cuenta.

Sin embargo, datos recientes han mostrado que las amenazas de violencia política han aumentado en Australia. El jefe de la agencia de espionaje Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, Mike Burgess, reiteró el martes una advertencia previa de que la violencia con motivación política era una de las principales preocupaciones de seguridad, junto con el espionaje y la injerencia extranjera.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, dijo el martes que el incidente parecía ser aislado. Indicó que los posibles cargos en el caso podrían incluir causar daño a un funcionario federal, lo que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

La policía informó en 2025 que las amenazas contra parlamentarios se habían duplicado en los últimos tres años. Datos oficiales mostraron más de 1.000 amenazas de ese tipo contra políticos en el año fiscal 2025-2026.

Legisladores de todo el espectro político y Albanese hablaron con medios de comunicación el martes y exhortaron a sus colegas, a los reporteros y al público a bajar el tono en debates políticos cada vez más enconados. Muchos también dijeron que esperaban que no cambiara la cultura australiana, relajada y de políticos accesibles.

La legisladora herida no era considerada controvertida ni polarizante

Haines no era conocida por posturas polarizantes. Hija de productores lecheros y madre de tres hijos, fue enfermera, comadrona y académica antes de entrar en política, y defendió asuntos de salud rural. Fue elegida inicialmente en 2019 con una campaña centrada en la equidad en salud, la prosperidad rural y la acción climática.

Albanese dijo que testigos presenciales habían informado que el sospechoso pasó junto a Haines en su todoterreno mientras ella estaba junto al maletero de su auto estacionado. Luego el todoterreno giró y regresó antes de que el hombre presuntamente embistiera a la política, afirmó el primer ministro.

El ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, dijo a la Australian Broadcasting Corp., citando declaraciones de testigos, que el conductor presuntamente dio marcha atrás y golpeó a Haines por segunda vez, aprisionándola contra su auto, después de atropellarla inicialmente.

Australia tiene una baja tasa de violencia política

En otras partes del mundo, las autoridades han advertido sobre el aumento de amenazas contra legisladores. Estados Unidos ha visto un incremento de la violencia política durante la última década.

Eso incluye el ataque con un martillo en 2022 contra el esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata, en California; el intento de asesinato en 2024 contra Donald Trump en un mitin en Pensilvania durante su campaña presidencial, así como otro contra el presidente en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril; y los asesinatos en 2025 de una legisladora estatal demócrata de Minnesota y su esposo, y del comentarista conservador Charlie Kirk en Utah.

En Reino Unido, los asesinatos de políticos también han impulsado un refuerzo de la seguridad. La legisladora laborista Jo Cox fue baleada y apuñalada en 2016 por un extremista de extrema derecha, mientras que el conservador David Amess fue apuñalado en 2021 por un atacante inspirado por el grupo militante Estado Islámico.

En julio, la expolítica británica y concursante de telerrealidad Ann Widdecombe fue hallada golpeada hasta la muerte con un martillo en su casa. Un hombre ha sido acusado de asesinato y de delitos relacionados con el terrorismo.

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Graham-McLay informó desde Wellington, Nueva Zelanda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP