James ascendió al tercer puesto en la lista histórica de asistencias de la NBA el domingo, cuando anotó 15 puntos y repartió 11 asistencias en la victoria de los 76ers por 131-124 sobre Indiana. El líder histórico de anotación de la NBA superó a Jason Kidd y ahora suma 12.092 asistencias.
James, que cumplirá 42 años el próximo mes, fue descartado el lunes por manejo de la zona lumbar/ciática. Hasta ahora, en su 24ta temporada en la NBA —la primera en Filadelfia— no ha disputado ambos partidos en noches consecutivas.
El pívot Joel Embiid regresará a la alineación titular tras no jugar el domingo. Dean Wade será titular en lugar de James.