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LeBron James (23), de los 76ers de Filadelfia, clava el balón mientras T.J. McConnell, derecha, de los Pacers de Indiana, observa durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

James ascendió al tercer puesto en la lista histórica de asistencias de la NBA el domingo, cuando anotó 15 puntos y repartió 11 asistencias en la victoria de los 76ers por 131-124 sobre Indiana. El líder histórico de anotación de la NBA superó a Jason Kidd y ahora suma 12.092 asistencias.

James, que cumplirá 42 años el próximo mes, fue descartado el lunes por manejo de la zona lumbar/ciática. Hasta ahora, en su 24ta temporada en la NBA —la primera en Filadelfia— no ha disputado ambos partidos en noches consecutivas.

El pívot Joel Embiid regresará a la alineación titular tras no jugar el domingo. Dean Wade será titular en lugar de James.

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FUENTE: AP