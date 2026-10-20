LeBron James inicia su 24ta temporada en Nueva York cuando sus 76ers visiten a los Knicks

LeBron James de los 76ers de Filadelfia previo a un juego de pretemporada contra los Celtics de Boston, el viernes 16 de octubre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Su agente, Rich Paul, comentó durante el verano que los Knicks habrían sido la primera opción de James en la agencia libre si Nueva York no hubiera ganado la pasada temporada su primer campeonato de la NBA desde 1973.

Es la emoción de seguir buscando, de terminar con una sequía de títulos — muy parecido a lo que hizo en Cleveland — lo que en parte impulsa a James a seguir jugando después de acumular una lista de logros sin rival entre sus contemporáneos.

Por eso James abre la campaña la noche del martes en “La arena más famosa del mundo”, vistiendo el número 23 para los 76ers de Filadelfia en lugar del equipo local.

Aunque los reflectores están sobre los Knicks antes del partido mientras izan su bandera de campeones, todas las miradas estarán puestas en James una vez que se realice el salto inicial, cuando debute con los Sixers.

Los 76ers tendrán su primera mirada a la potente alineación que armaron este verano con la esperanza de ganar su primer título de la NBA desde 1983. James y el también recién llegado All-Star Jaylen Brown serán titulares junto a los que permanecen del plantel: Joel Embiid, Tyrese Maxey y VJ Edgecombe.

Surgen algunas preguntas naturales sobre la coexistencia de ese cuarteto titular de All-Stars junto a Edgecombe, cuando todos han sido los principales manejadores del balón en sus respectivos equipos en el pasado. ¿Quién tendrá el balón en los momentos decisivos? ¿Quién tendrá que sacrificar más? ¿Quién tiene más por ganar?

Ver cómo se desarrollan las respuestas en tiempo real será fascinante para los Sixers y sus aficionados.

“Recién nos estamos juntando”, expresó James después del último partido de pretemporada de los Sixers. “No va a ser perfecto. Tenemos algunas cosas sobre las que construir”.

La temporada baja, hasta llegar a la cuenta regresiva para el debut en casa de los Sixers el jueves contra Cleveland, no ha sido más que un torbellino de emoción en Filadelfia. Las camisetas de James se están vendiendo como pan caliente. Han aparecido murales suyos por toda la ciudad. Atrajo a más de 10.000 aficionados a una práctica abierta y los partidos de pretemporada se agotaron. Hay una fascinación pública por sus viajes en helicóptero desde Nueva Jersey a Nueva York.

Incluso sus compañeros más jóvenes admiten que se quedaron un poco boquiabiertos cuando conocieron a James por primera vez.

El entrenador de los Knicks, Mike Brown — que se dispone a disfrutar de una celebración del campeonato antes del partido — mantiene una de las relaciones profesionales más largas en la NBA con James. Brown dirigió a los Cavaliers de 2005 a 2010 hasta que fue despedido, pero el dúo llevó a la franquicia a las Finales de la NBA en 2007.

Brown señaló en el partido de pretemporada de los Knicks a principios de este mes en Filadelfia que era fácil quedarse asombrado por todo lo que James ha logrado.

“El año 24 es una locura”, dijo Brown. “No tiene precedentes. No es humano. La gente habla de (Victor Wembanyama) como si no fuera humano por lo que puede hacer para su tamaño. A LeBron lo metes en esa categoría por su durabilidad y por seguir haciéndolo al nivel que lo hace a la edad que tiene. Es increíble de ver”.

Campeón de la NBA en cuatro ocasiones con tres equipos, James ya es el líder histórico de anotación de la NBA. También es el líder en partidos, minutos, tiros de campo encestados y tiros de campo intentados.

No le queda mucho por lograr, salvo ganar ese quinto anillo.

Filadelfia está esperando.

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FUENTE: AP