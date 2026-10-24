LeBron James descartado para el juego de los Sixers ante Bucks por manejo de dolor

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James se perderá el primero de dos partidos consecutivos de los Sixers este fin de semana. Juegan contra Detroit el domingo por la noche.

James, de 41 años, promedió 15,5 puntos y 9,5 rebotes en sus dos primeros partidos con los Sixers. Filadelfia tiene marca de 2-0, con victorias sobre los Knicks, campeones de la NBA, y los Cleveland Cavaliers, finalistas de la Conferencia Este.

Los Sixers remontaron una desventaja de 29 puntos para vencer a Cleveland, lo que representó la mayor victoria tras una remontada para cualquiera de los equipos de James en su 24.ª temporada, récord de la NBA.

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FUENTE: AP