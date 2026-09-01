Lázaro Montes debuta con jonrón y 2 impulsadas; Marineros vencen 9-6 a Medias Rojas

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El cubano Lázaro Montes, de los Marineros de Seattle, celebra su cuadrangular en el juego ante los Medias Rojas de Boston, el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Dominic Canzone conectó también un jonrón por los Marineros, que le anotaron cinco carreras al venezolano Jedixson Páez (0–1) en la segunda entrada de su primera apertura en las Grandes Ligas. Seattle terminó con 14 imparables.

El juego se retrasó varios minutos en la sexta entrada después de que el umpire Will Little recibió un bolazo de foul debajo del mentón, lo que le desprendió el protector de garganta. Little pareció aturdido y necesitó algunos minutos antes de completar la parte alta de la sexta.

Abandonó el juego mientras el umpire de segunda base Ryan Wills asumió detrás del plato.

El susto llegó poco después de una jubilosa vuelta por las bases por parte del cubano Montes, uno de varios jugadores incorporados el martes con la ampliación de las nóminas.

Montes recibió una base por bolas y anotó en la primera, conectó un sencillo impulsor en la segunda y abrió la quinta con un batazo de 407 pies por el jardín central. Montes dio una vuelta por las bases con tanta efusividad que casi arrolló al coach de tercera base Carlos Cardoza durante un choque de manos en su camino al plato, seguido de una celebración en el dugout en la que portó el tridente dorado de los Mariners.

Bryan Woo (10-9) lanzó seis sólidas entradas y contó con buen apoyo después de que los Marineros anotaron cinco en la segunda.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP