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Lawrence Butler pega jonrón de 3 carreras y Atléticos doblegan 11-4 a Astros

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Lawrence Butler conectó un jonrón de tres carreras y un sencillo impulsor y los Atléticos doblegaron el viernes 11-4 a los Astros de Houston para salir victoriosos de su primer duelo como locales en la campaña.

Max Muncy, de los Atléticos, festeja luego de anotar ante los Astros de Houston, en el encuentro del viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Sara Nevis)
Max Muncy, de los Atléticos, festeja luego de anotar ante los Astros de Houston, en el encuentro del viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Sara Nevis) AP

Max Muncy siguió el batazo de Butler en la cuarta entrada con un cuadrangular solitario después de su doble de dos carreras.

Los A’s sumaron una carrera en su decisiva cuarta entrada de seis anotaciones gracias a un elevado corto de Tyler Soderstrom que el receptor dominicano Yainer Díaz no pudo atrapar a unos 10 pies por la línea de primera base mientras otros tres jugadores convergían.

Jacob Wilson conectó un sencillo productor dos bateadores después. Butler y Muncy enlazaron acto seguido jonrones consecutivos.

Soderstrom también impulsó una carrera con un doble por los A’s, que la temporada pasada tuvieron marca de 36-45 en casa.

Habían anotado 17 carreras en sus primeros seis juegos antes de destaparse el viernes. Lograron todas sus anotaciones con dos outs.

El abridor dominicano de los Astros, Cristian Javier (0-1), llegó a 600 ponches en su carrera cuando abanicó a Butler en la segunda. Luego, el derecho permitió tres sencillos consecutivos y terminó su labor tras 3 2/3 entradas.

Díaz conectó un sencillo para abrir el tercer acto contra Jeffrey Springs (1-0) y luego el doble del dominicano Jeremy Peña con un out preparó el elevado de sacrificio del empate del cubano Yordan Álvarez. Springs había vencido a Houston en su última apertura, de regreso en septiembre.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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