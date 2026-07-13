Las próximas grandes contiendas entre moderados y progresistas son en el Medio Oeste

A la izquierda, la representante demócrata por Minnesota Angie Craig, el 15 de enero del 2026, en Washington, y a la derecha, la vicegobernadora de Minnesota Peggy Flanagan, el 5 de noviembre del 2024, en St. Paul, Minnesota. (AP fotod/Allison Robbert, Abbie Parr) AP

Las dos principales candidatas, la representante Angie Craig y la vicegobernadora Peggy Flanagan, han chocado por la elegibilidad, sus vínculos con intereses corporativos y la disposición a enfrentarse a la administración del presidente republicano Donald Trump en Washington. Millones de dólares en anuncios políticos han inundado televisores y pantallas de teléfonos en una contienda que se ha convertido en emblemática de las divisiones más profundas de los demócratas.

La contienda será una de las próximas carreras en las que candidatos progresistas se enfrentan a rivales más moderados. Las primarias de agosto en Michigan, Wisconsin y Minnesota serán otro termómetro de la frustración de los votantes demócratas con el establishment. Las contiendas en todo el Alto Medio Oeste también podrían ofrecer otra prueba de la elegibilidad de candidatos de la izquierda dura.

Tras notables éxitos progresistas en lo que va de año, los líderes del partido temen que estos candidatos puedan dañar la marca demócrata y poner en riesgo sus posibilidades de recuperar cualquiera de las dos cámaras del Congreso este otoño o de mantener la gobernación en un estado disputado de cara a las elecciones presidenciales de 2028. La izquierda progresista sostiene que los resultados recientes demuestran que su mensaje es el camino del partido hacia la victoria.

Flanagan, respaldada por los senadores progresistas Bernie Sanders, de Vermont, y Elizabeth Warren, de Massachusetts, convocó la semana pasada una conferencia de prensa para condenar a “grupos opacos de dinero oscuro y a intereses especiales” que, según ella, están operando en la contienda de Minnesota. Argumentó que esos grupos están trabajando para elegir a Craig, una demócrata más convencional respaldada por el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, y otros dirigentes demócratas de alto rango.

“Lo que estamos enfrentando ahora mismo en nuestro partido es que precisamente quienes se interponen en el camino de las cosas que la gente necesita para poder costear su vida, que son demócratas, están financiados por estos intereses corporativos especiales. Esa es la elección que creo que tenemos, y la gente se está dando cuenta”, declaró Flanagan a The Associated Press.

Craig responde que Flanagan recaudó fondos de campaña de grandes empresas cuando presidía la Asociación de Vicegobernadores Demócratas. Afirma que, si Flanagan se convierte en la candidata demócrata, los republicanos se centrarán en sus vínculos con una investigación en curso por fraude relacionada con los programas de Medicaid del estado.

“La coalición que estamos construyendo es gente en Minnesota que entiende que, para detener a Donald Trump, tenemos que ganar elecciones”, dijo Craig a la AP. Advirtió que Minnesota a menudo es subestimado como “la definición misma de un estado pendular, y sencillamente no podemos dar por sentado este escaño del Senado”.

Craig sostuvo que era importante que los demócratas no rechazaran el financiamiento corporativo mientras los republicanos siguen aceptando el respaldo de donantes adinerados. También señaló que apoya reformas al financiamiento de campañas que restrinjan el papel del dinero en la política.

“Pero hasta que llegue ese día, es ingenuo pensar que no vamos a necesitar recursos”, manifestó Craig.

El Alto Medio Oeste se convierte en el próximo escenario de la pelea demócrata

Las primarias de Minnesota, en las que Flanagan y Craig compiten por el escaño que deja vacante la senadora demócrata Tina Smith, son el 11 de agosto. Wisconsin también celebra sus primarias ese día, una semana después de que los votantes elijan a los nominados en Michigan el 4 de agosto.

En Michigan, la representante Haley Stevens se enfrenta al progresista Abdul El-Sayed por la nominación demócrata al Senado, en una contienda que los demócratas deben ganar para conservar el escaño que ocupa el senador Gary Peters, quien se retira y ha respaldado a Stevens. Y en Wisconsin, la representante estatal socialista democrática Francesca Hong ha repuntado en las primarias demócratas para la gobernación del estado frente a legisladores demócratas más convencionales, entre ellos el ex vicegobernador Mandela Barnes y la actual vicegobernadora Sara Rodriguez.

En cada caso, los progresistas esperan demostrar que un mensaje populista en lo económico conecta con los votantes más allá de enclaves profundamente demócratas donde han tenido éxitos recientes, como la ciudad de Nueva York y Denver. Pero los líderes demócratas temen que los candidatos insurgentes echarán a perder contiendas ganables para los demócratas con mensajes considerados demasiado radicales para la mayoría de los votantes.

Craig también criticó a los progresistas por apostar el regreso de los demócratas al Senado debido a campañas deficientes y a una mala evaluación de candidatos. Señaló la reciente caída de Graham Platner, quien ganó con facilidad la nominación demócrata al Senado en Maine en junio, pero abandonó la contienda la semana pasada tras enfrentar una acusación de agresión sexual, que él niega.

“Acabamos de ver cómo una de nuestras mejores oportunidades para el Senado se fue en llamas en Maine, potencialmente, con esa misma coalición. Y muchas de las mismas personas están trabajando en la campaña de la vicegobernadora como en la campaña de Graham Platner. Mi coalición es estatal. Voy a todas partes. Hablo con todo el mundo. Trabajo para traer de vuelta a la gente al (Partido Demócrata)”, indicó Craig.

Tras las repercusiones del escándalo de Platner, los progresistas ven las contiendas en el Alto Medio Oeste como su última oportunidad de moldear el bloque demócrata en el Senado y demostrar su teoría de cara a las elecciones de medio mandato.

“Abdul El-Sayed ya era el candidato de primarias más importante del país, y esto subraya la importancia de esa contienda, tanto en las primarias como en la elección general”, señaló Adam Green, cofundador del Progressive Change Campaign Committee, un comité de acción política que respalda a Flanagan y a El-Sayed.

La organización considera que las contiendas en Michigan y Maine son pruebas clave de si el mensaje y las estrategias de organización de los progresistas podrían resultar eficaces en carreras competitivas. La estrategia buscaba disipar posibles preocupaciones entre los votantes demócratas de que los progresistas no son elegibles en contiendas reñidas de cara a las primarias presidenciales demócratas de 2028.

“Nuestra esperanza es no tener un caso aislado, sino un patrón de luchadores económicos que sacuden el sistema y ganan elecciones difíciles en estados pendulares”, apuntó Green.

Una larga historia populista en el Medio Oeste

El Alto Medio Oeste tiene tradiciones populistas que se remontan a décadas, incluida la elección de populistas progresistas y conservadores, explicó Steven Schier, profesor de ciencias políticas en Carleton College, en Northfield, Minnesota. La región fue a menudo un modelo de las políticas reformistas de la Era Progresista, pero también eligió algunas de las voces más férreamente conservadoras de la Guerra Fría, como el senador Joseph McCarthy, de Wisconsin.

“Lo interesante del Alto Medio Oeste es que se obtiene un populismo de izquierda bien desarrollado y articulado, y un populismo de derecha bien desarrollado y articulado, en competencia y combate. Eso produce temporadas electorales muy animadas”, sostuvo Schier.

Más recientemente, la región de los Grandes Lagos ha sido el principal campo de batalla político del país, con legislaturas estatales y el ganador presidencial alternando entre candidatos demócratas y republicanos durante la última década. Gane quien gane, los resultados de las primarias de medio mandato en la región tendrán importantes efectos en la política nacional.

“Esta cultura tomará las preocupaciones amplias que plantean los populistas y las amplificará en todo el sistema electoral, y eso es cierto tanto en la derecha como en la izquierda aquí arriba”, aseguró Schier.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP