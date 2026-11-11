Las palizas son cosa común en la NBA esta temporada

Stephen Curry (30) de los Warriors de Golden State tras encestar un triple ante el Magic de Orlando, el sábado 7 de noviembre de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Justine Willard) AP

Al amanecer el miércoles, con el 13% de la temporada disputado, el margen promedio de victoria en la NBA ha sido de 13,8 puntos por partido. Es el inicio de temporada más desigual en la historia de la liga. El margen promedio hasta el punto comparable en la temporada 1949-50 fue de 13,4 puntos por partido.

A este ritmo, la NBA establecería un récord de margen de victoria por cuarta temporada consecutiva. Y hasta ahora, la liga ha visto más partidos decididos por 30 puntos o más (15) que partidos decididos por tres puntos o menos (13).

“Nos patearon el trasero. No hay otra forma de decirlo. Vinieron y nos dieron un golpe en la boca”, comentó el entrenador de Nueva Orleans Jamahl Mosley a principios de esta semana, después de que los Pelicans perdieran por 51 puntos ante Golden State, la mayor paliza de la liga en lo que va de temporada.

Esto no será ningún consuelo para Mosley, pero eso está pasando por todas partes.

— Chicago ha sido superado por 16,7 puntos por partido, lo que sería el peor margen en la historia de la liga (aunque, para ser justos, es demasiado pronto para declarar que esa marca esté en peligro). Dallas, en 1992-93, fue superado por 15,2 puntos por partido para el peor registro de la liga.

— Charlotte ya ha perdido tres partidos por al menos 33 puntos esta temporada. Los Hornets no tuvieron ni una sola derrota así la temporada pasada.

— Milwaukee está siendo superado por casi 15 puntos por partido, con tres derrotas de 25 puntos o más.

“Es parte de nuestro recorrido", dijo el entrenador de Milwaukee Taylor Jenkins. "Es nuestra oportunidad. No voy a llamarlo un desafío; es una oportunidad. Creo que tenemos a muchos jugadores que tienen que seguir intentando cosas diferentes. Lo que estamos haciendo ahora no está funcionando”.

¿Y los partidos cerrados?

La otra cara de que haya tantas palizas es que ha habido pocos partidos cerrados.

Los 13 partidos decididos por tres puntos o menos son la menor cantidad a estas alturas de una temporada en 60 años. Se dieron 25 partidos así a estas alturas la temporada pasada, 38 partidos así a estas alturas en 2024-25.

Casi la mitad de la liga —14 de los 30 equipos— aún no ha tenido un partido que termine con un margen de tres puntos o menos esta temporada. Atlanta tiene marca de 2-0 en esos partidos; ningún otro equipo ha ganado más de uno. Nueva Orleans (1-2) y Brooklyn (0-2) son los únicos equipos que han perdido más de uno de esos encuentros hasta este punto.

¿Un punto por minuto?

Michael Jordan nunca lo hizo. Kobe Bryant y Kareem Abdul-Jabbar tampoco. LeBron James y Kevin Durant también no lo han logrado.

Todos ellos anotadores de élite, pero nunca promediaron un punto por minuto durante una temporada completa.

Y esa es otra capa de lo que hace aún más impresionantes los arranques fulgurantes de los tres máximos anotadores de la NBA hasta ahora esta temporada —Luka Doncic (Lakers), Stephen Curry (Warriors) y Victor Wembanyama (Spurs).

Están anotando muchísimo, y lo están haciendo rápido. Muy rápido.

“Están pasando muchas cosas buenas”, comentó el entrenador de los Spurs Mitch Johnson luego que Wembanyama firmara una actuación de 40 puntos —junto con 11 rebotes y nueve tapones— en apenas 25 minutos en una victoria sobre Phoenix a principios de esta semana.

Los Lakers, Warriors y Spurs juegan la noche del miércoles, y todavía es lo suficientemente temprano en la temporada como para que una noche “mala” pueda distorsionar considerablemente las cifras. Pero Doncic, Curry y Wembanyama superaron las primeras tres semanas de la temporada promediando más de 1 punto por minuto. Es un ritmo casi inaudito en la historia de la NBA.

Entre los jugadores con al menos 1.500 puntos en una temporada, solo uno ha logrado la hazaña de un punto por minuto: Wilt Chamberlain en 1961-62, el año en que promedió 50,4 puntos por partido.

Chamberlain estuvo en 1,04 puntos por minuto esa temporada, mientras registraba un promedio —sí, un promedio— de más de 48 minutos por partido, gracias a las prórrogas. Estuvo fuera de la cancha un total de ocho minutos esa temporada en los 80 partidos de Filadelfia. Una expulsión en el cuarto periodo de un partido contra los Lakers de Los Ángeles El 3 de enero de 1962 marcó su única ausencia de la cancha en toda la temporada.

Al llegar al miércoles, Wembanyama promedia 1,01 puntos por minuto, Doncic está en 1,09 y Curry en 1,07.

“Es único”, resaltó el entrenador de los Warriors Steve Kerr señaló sobre Curry, quien llega al miércoles con seis partidos consecutivos de al menos un punto por minuto.

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FUENTE: AP