Las mejores canciones de Dolly Parton y las historias detrás de ellas

Elegir 11 canciones a lo largo de sus muchas décadas de música es una tarea inútil, pero hay algunos clásicos que sobresalen por encima de otros. Aquí van unas cuantas de su discografía: desde canciones country que desafían las dinámicas tradicionales de género hasta la mejor balada jamás registrada. Escucha todas las pistas en nuestra lista de reproducción de Spotify.

Durante mucho tiempo se celebró a Parton por los temas feministas presentes en su música. Esa postura sociopolítica progresista se aprecia desde el inicio de su carrera, que coincidió con el surgimiento del movimiento de liberación de las mujeres. En el clásico country “Just Because I’m a Woman”, la protagonista de Parton le recuerda a su pareja que no tiene por qué juzgarla por haber tenido parejas sexuales anteriores; al fin y al cabo, él también las tuvo. “Mis errores no son peores que los tuyos”, canta, “solo porque soy una mujer”. Parton contó que la canción se inspiró en una conversación con su difunto esposo, Carl Dean, quien le preguntó si había estado con algún hombre antes de que se conocieran.

El ejemplo por excelencia de Parton como narradora es “Coat of Many Colors”. Es un relato autobiográfico sobre su madre, quien le hizo a Parton un abrigo con retazos. Otros niños se burlaban de ella, pero ella entendía su valor. “Now I know we had no money, but I was rich as I could be ... In my coat of many colors my momma made for me”, canta. (Ahora sé que no teníamos dinero, pero yo era tan rica como podía ser ... con mi abrigo de muchos colores que mi mamá hizo para mí).

No solo es uno de los éxitos más conocidos de Parton, sino también una de las canciones country más conocidas de todos los tiempos. “Jolene” se inspiró en Dean; Parton le contó a NPR en 2008 que escribió la canción sobre una cajera de banco coqueta que parecía interesarse en él.

“Ella se enamoró terriblemente de mi esposo. Y a él le encantaba ir al banco porque ella le prestaba muchísima atención. Era como una broma recurrente entre nosotros: yo le decía: ‘Caramba, pasas mucho tiempo en el banco. No creo que tengamos tanto dinero’. Así que, en realidad, es una canción inocente en todos los sentidos, pero suena como una espantosa”, relató Parton.

El segundo sencillo del 13.º álbum de estudio de Parton, “I Will Always Love You”, es más conocido por la versión de Whitney Houston. Pero el original de Parton fue escrito para Porter Wagoner antes de su salida de “The Porter Wagoner Show”. Se fue en 1974, tras colaborar con él desde 1967. Ha habido varias versiones, pero ninguna tan resonante como la de Houston, grabada en 1992 para la banda sonora de “The Bodyguard” ("El guardaespaldas"). La canción encabezó el Billboard Hot 100 de todos los géneros, donde se mantuvo durante 14 semanas, un récord en ese momento.

Parton escribió una cantidad abrumadora de sus éxitos, lo que convierte a “Here You Come Again” en una excepción interesante. La compusieron Barry Mann y Cynthia Weil; la grabó primero B.J. Thomas y originalmente se concibió con la idea de que Brenda Lee la registrara. La canción llegó a Parton y se convirtió en un pilar del paso al pop para la artista country. Pero no hay que confundirse: Parton se aseguró de que la guitarra steel sonara fuerte y con orgullo.

Entra Parton, la estrella de Hollywood. Comienza con el sonido de una máquina de escribir. (¿Ese tecleo? Parton lo ideó originalmente golpeando entre sí sus largas uñas acrílicas). La exuberante “9 to 5” se escribió para la película homónima de 1980, protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin y Parton en su debut como actriz. La canción también aparece en su álbum “9 to 5 and Odd Jobs”. En la letra, celebra a las mujeres en el lugar de trabajo y funciona como un grito de batalla por la equidad salarial; le valió a Parton su primera nominación al Óscar.

1983:“Islands in the Stream”,con Kenny Rogers

Para la década de 1980, Parton se había convertido en una celebridad de alcance masivo. En “Islands in the Stream”, junto a Kenny Rogers, su voz de soprano cristalina logra armonías perfectas. Eso no debería sorprender, pero quizá esto sí: la canción fue escrita por los Bee Gees. Barry Gibb sostuvo que estaba destinada a Diana Ross, mientras que Robin Gibb dijo que era para Marvin Gaye. Sea como sea, llegó a Parton y Rogers, y lo demás es historia. También recuerda cómo el R&B y la música country están inseparablemente vinculados.

Antes de este regreso triunfal al country con mayúsculas, hubo un desvío más profundo hacia el pop ochentero cargado de cajas de ritmos. Si hay un solo álbum de Parton que convenga considerar saltarse, es “Rainbow”, de 1987. Pero lo que vino después, “White Limozeen” de 1989, merece celebrarse por “Why’d You Come in Here Lookin’ Like That”, con su guitarra steel, banjo, mandolinas, Pedabro y un violín feroz cortesía de Ricky Skaggs, mientras Parton cosifica juguetonamente a un hombre con un guiño pícaro.

“I’ve had to think up a way to survive” (He tenido que idear una manera de sobrevivir), abre Parton la canción que da título a su álbum de 1999 “The Grass Is Blue”. Contó que escribió la balada bluegrass en 30 minutos, durante una pausa para almorzar mientras filmaba “Blue Valley Songbird”, un drama musical hecho para televisión sobre una mujer que intenta dejar a una pareja abusiva. Incluye sus voces ásperas, una maqueta destinada a servir como plano para la grabación final, lo que aporta una crudeza adicional a una canción de dolor imposible. “And the sky is green / and the grass is blue / And I don’t love you” (Y el cielo es verde / y la hierba es azul / Y no te amo).

Si hubo algo parecido a una caída en la abrumadora popularidad de Parton, llegó en los años 90, cuando los oyentes country abrazaron en cambio el pop-country pulido de Shania Twain y LeAnn Rimes. Un giro llegó al final de esa década y en la siguiente, cuando Parton se propuso hacer álbumes de raíces, tomando del bluegrass, el country, el góspel y el folk apalache, que revitalizaron su carrera musical. Las desgarradoras armonías a cappella de la canción que da título a su álbum de 2001 “Little Sparrow”, publicado un año después de la muerte de su padre y dedicado a él, son otra prueba de su grandeza. La voz de Parton no conoce límites. Pero para recordarle eso a la gente, a veces hay que volver a casa.

Nadie escribe sobre los lugares como Parton. En “Blue Smoke”, con su espíritu juvenil ferroviario, Parton lleva al oyente a su hogar de infancia en las montañas Blue Ridge, hermoso, desolado y nostálgico. “Blue Smoke climbin’ up the mountain, Blue Smoke windin’ ’round the bend / Blue Smoke is the name of the heartbreak train that I am ridin’ in” (Humo azul subiendo la montaña, humo azul serpenteando en la curva / Humo azul es el nombre del tren del desamor en el que voy montada), canta. “I left a note, I wrote, ‘I’m leaving and I won’t be coming back’ / Blue Smoke rolling, rolling, rolling, rolling, rolling down the track” (Dejé una nota, escribí: ‘Me voy y no voy a volver’ / Humo azul rodando, rodando, rodando, rodando, rodando por la vía).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP