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Las Leonas de Argentina se coronan campeonas de hockey sobre césped tras 16 años de sequía

AMSTELVEEN, Países Bajos (AP) — Argentina remontó ante las coanfitrionas de los Países Bajos y se impuso el sábado en una definición por penales para proclamarse campeona de la Copa del Mundo de hockey sobre césped.

Argentina levanta el trofeo de campeonas de la Copa del Mundo de hockey sobre césped tras vencer a los Países Bajos en la final, el sábado 29 de agosto de 2026, en Amstelveen, Países Bajos. (AP Foto/Patrick Post)
Argentina levanta el trofeo de campeonas de la Copa del Mundo de hockey sobre césped tras vencer a los Países Bajos en la final, el sábado 29 de agosto de 2026, en Amstelveen, Países Bajos. (AP Foto/Patrick Post) AP

Las Leonas cantaron victoria 3-1 en la tanda de penales después de que el partido terminara empatado 1-1 en el tiempo reglamentario.

La coronación puso fin a una sequía de 16 años tras obtener los títulos de las ediciones de Perth 2002 y Rosario 2010, derrotando a los Países Bajos en ambas ocasiones.

Argentina se tomó revancha de sus derrotas ante las neerlandesas en las recientes finales de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos de Tokio. Países Bajos ganó esas finales con un idéntico marcador de 3-1.

En la final del sábado, Yibbi Jansen puso en ventaja a las locales con su gol a los 30 minutos.

Las Leonas dispusieron de ocho corners cortos durante el encuentro, y la capitana María Granatto transformó el octavo para empatar tras un rechace a los 54, para obligar una la tanda de penales.

Sofía Cairo firmó el gol decisivo en la definición tras las anotaciones de sus compañersaa Victoria Granatto y Brisa Bruggesser. El gol de Zoe Díaz fue anulado tras la revisión del videoarbitraje.

Marjin Veen anotó para los Países Bajos, mientras que Pien Sanders y Felice Albers fallaron.

Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo, mientras que el gol de Zoe Díaz fue anulado tras la revisión del videoarbitraje.

Países Bajos, nueve veces campeonas del mundo, venían de eliminar 1-0 a Bélgica en las semifinales. Argentina venció a Australia por el mismo margen.

Bélgica se adjudicó el tercer puesto al derrotar 1-0 a Australia.

Vea aquí la cobertura completa de deportes de AP

FUENTE: AP

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