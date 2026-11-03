Las inundaciones remiten y dejan un mar de lodo y casas destrozadas en el suroeste de EEUU

Varios vecinos retiran lodo y escombros de una calle tras una serie de tormentas, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Durango, Colorado. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Jack Ellis, un maestro jubilado, evaluó los daños a lo largo del río San Juan en Pagosa Springs, Colorado, que en las últimas semanas atravesó dos episodios de inundaciones severas.

“Esto es todo un desastre para todos, especialmente en las zonas bajas”, manifestó Ellis. “Nos ponemos manos a la obra y luego volvemos a sacar todo, y eso es lo que va a hacer falta”.

Según cálculos del ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Ryan Maue, en las últimas dos semanas han caído más de 20 billones de galones de lluvia sobre los estados de Four Corners y Nevada.

Los cielos se despejaban el martes, pero los riesgos de inundación persistían a medida que toda esa agua se desplaza por el paisaje seco donde se encuentran Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah. Mientras cientos de evacuados regresaban a casa, los equipos de rescate en aguas rápidas se mantenían ocupados. Una persona murió en las aguas de la inundación y la policía sospecha que una segunda muerte estuvo relacionada con el clima.

Algunas comunidades de Colorado y Utah hicieron planes alternativos para votar el Día de las Elecciones debido a las inundaciones. Y mientras los aguaceros anegaban partes de Florida, se cambiaron algunos centros de votación en al menos ocho condados después de que el gobernador Ron DeSantis emitiera una declaración de emergencia.

Las autoridades indicaron que la limpieza y las reparaciones podrían tardar semanas o más en Pagosa Springs, donde pasarelas y puentes colapsaron o quedaron gravemente dañados. Un letrero frente a un complejo turístico, donde la entrada estaba cubierta con una lona y se apilaban sacos de arena, decía: “Love Pagosa”.

“Espero que el gobierno federal ayude un poco. Sé que somos un estado azul. Solo espero que cumplan, porque todos pagamos impuestos y todos trabajamos unos por otros en un momento como este”, expresó Ellis.

En Durango, a unos 60 millas (96,5 kilómetros) al oeste, la casa de estilo rancho de Willow Bradner estaba rodeada por cerca de 2 pies (60 centímetros) de lodo. En un momento, casi cinco pies (1,5 metros) de agua del desbordado Junction Creek se metieron en el interior.

“Nuestro sótano se convirtió en un tazón de sopa”, comentó.

El sótano había sido un punto de venta cuando compró la propiedad en 2024. Bradner, que dirige con su esposo un pequeño negocio de clósets a medida y almacenamiento, contó que habían preguntado si necesitaban seguro contra inundaciones y les dijeron que estaban fuera de la zona inundable.

Aunque a la pareja y a su hija adolescente les han ofrecido un lugar donde quedarse hasta fin de año, y también la ayuda de incontables desconocidos armados con palas, la pérdida de su hogar y la incertidumbre sobre el futuro resultan abrumadoras.

“La mayor parte de nuestros ahorros está en esta casa”, afirmó. “Tenemos que sacar fuerzas y tenemos que reconstruir”.

Las autoridades del condado de San Juan, en Nuevo México, donde se han producido varias evacuaciones, señalaron que los principales ríos, incluidos el San Juan, el Animas y el La Plata, ya alcanzaron su cresta.

“Ninguno está por debajo del nivel de inundación, pero seguirán bajando”, publicó la agencia en internet el martes. “Creemos que la cresta ya pasó en todos los ríos, pero harán falta 24-48 horas para que las aguas de la inundación retrocedan”.

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Los periodistas de AP Savannah Peters en Santa Fe, Nuevo México, y Kathy McCormack en Concord, New Hampshire, contribuyeron.

FUENTE: AP