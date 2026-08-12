Las hermanas Chawinga anotan en triunfo 3-1 de Malawi ante Argelia en semifinal WAFCON

Camerún recibe a Marruecos en la otra semifinal más tarde el miércoles, por una oportunidad de alcanzar el partido por el título del domingo.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final aseguraron su boleto para la Copa Mundial Femenina del próximo verano. Malawi y Argelia jugarán el torneo por primera vez.

Malawi, ubicada en el puesto 153 del mundo, disputaba su primer torneo de la WAFCON. Temwa Chawinga marcó un gol y asistió en el otro en la victoria 2-1 de Malawi sobre Ghana en cuartos de final para avanzar.

Argelia sufrió temprano cuando Morgane Belkhiter fue expulsada con tarjeta roja tras una falta sobre Tabitha Chawinga en el minuto 23.

Tabitha Chawinga, que juega para el Lyon en la máxima liga de Francia, le dio a Malawi la ventaja temprana en el minuto 33 con un remate de zurda que rebotó en el travesaño y entró en la portería.

Temwa Chawinga, que juega para el Kansas City Current en la NWSL, registró su quinto gol del torneo, eludiendo a la guardameta argelina Chloe N’Gazi, que caía al suelo, y anotando a puerta vacía en el tiempo añadido del primer tiempo.

Varios instantes después, Rose Kadzere, de Malawi, recibió una tarjeta roja por una entrada sobre Marine Dafeur, dejando a ambos equipos con 10 jugadoras de cara a la segunda mitad.

Ikram Adjabi acercó a Argelia a un gol en el minuto 60. Pero Tabitha Chawinga anotó su segundo tanto en el minuto 76, con un disparo entre las piernas de una defensora argelina, para darle a Malawi una ventaja de 3-1.

Últimas esperanzas mundialistas

Los equipos que perdieron en cuartos de final aún pueden asegurar un lugar en la Copa Mundial Femenina. Nigeria jugará contra Sudáfrica y Ghana se enfrentará a Costa de Marfil en Casablanca el jueves, y las ganadoras avanzarán a un repechaje intercontinental.

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FUENTE: AP