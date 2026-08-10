Laremy Tunsil necesita cirugía y Commanders recurren a Brandon Coleman de tackle izquierdo

El entrenador Dan Quinn confirmó el lunes que el tackle izquierdo Laremy Tunsil necesita una cirugía en el tríceps izquierdo y estará fuera de acción por tiempo indefinido. Quinn explicó que el equipo no sabrá cuánto durará la ausencia de Tunsil hasta después de que se realice el procedimiento.

“Siempre es duro hablar de un jugador que se perderá tiempo, y especialmente de un gran jugador como LT”, manifestó Quinn. “Es un compañero absolutamente fantástico, y se le va a extrañar. Desde luego, estamos deseando que regrese”.

Tunsil se lesionó el sábado durante un ejercicio individual contra el cazamariscales Odafe Oweh. Tunsil se arrodilló de inmediato tras la jugada y fue llevado rápidamente a las instalaciones después de conversar con el personal médico.

Perder a Tunsil es un golpe significativo para los Commanders, después de que la franquicia lo convirtiera en marzo en el tackle mejor pagado de la NFL. Tunsil, seleccionado cinco veces al Pro Bowl, es uno de los mejores protectores de pase del deporte y una fuerza en el juego terrestre.

“Ahora mismo está realmente en la cima de su nivel”, señaló Quinn. “Tanto en el juego terrestre como en el de pase, es un jugador igual de fuerte en ambos, así que es algo importante”.

Con Tunsil fuera, los Commanders recurrieron a Brandon Coleman para cubrir el hueco. Es una transición natural para Coleman, quien fue titular en 12 partidos como tackle izquierdo en su temporada de novato con Washington en 2024 y jugó bien. El año pasado hizo tres aperturas como tackle izquierdo.

“Ha jugado mucho fútbol ganador como tackle izquierdo aquí, y sabemos que está listo para ello”, comentó Quinn. “Ha tenido una pretemporada excelente, y el equipo confía mucho en él”.

Ha sido apenas una práctica, pero Coleman dijo que volver a jugar como tackle izquierdo ha sido una transición fluida — “como andar en bicicleta”. Está entusiasmado por regresar a su posición natural, donde siente que puede mostrar su atletismo y su juego de pies.

“Mis pies están bien”, dijo Coleman. “Poder bailar con esos tipos, puedo seguirles el ritmo. Ahora que estoy controlando mejor las manos en cuanto a saber dónde golpear, saber lo que quiero hacer, todo eso me ayuda aún más”.

Casualmente, Coleman —junto con el tackle derecho Josh Conerly Jr.— viajó a Alabama este verano para entrenar con Tunsil. Tras pasar casi un mes entrenando juntos, Coleman contó que la experiencia cambió por completo sus hábitos de preparación.

“Básicamente renovó por completo mi enfoque sobre cómo afronto el campamento y la temporada”, explicó Coleman. “Hay muchas cosas que tomé de él, desde su nutricionista hasta su preparador de fuerza, trabajar con un chef, simplemente cuidar mucho mejor mi cuerpo. Mi preparación para los entrenamientos es muy distinta. Ver cómo se prepara cada día un tipo así, cómo cuida su cuerpo, qué hace en su tiempo libre y cómo se recupera, ese es el tipo de cosas que no puedes (conseguir) en ningún otro lado”.

Mover a Coleman a la posición de tackle permite a los Commanders mantener la continuidad en el resto de la línea ofensiva. Coleman y Chris Paul llegaron al campamento de entrenamiento compitiendo por el puesto titular de guardia izquierdo. Ahora, están trabajando uno al lado del otro.

“Jugamos juntos un poco el año pasado”, dijo Coleman. “Entrenamos juntos el año pasado. Cercanos, siempre hablando, siempre bromeando. (Él es) posiblemente uno de los seres humanos más fuertes que he conocido. Definitivamente te ayuda, sobre todo por tener esa química de antemano”.

El plan es que los Commanders le den a Coleman una evaluación prolongada en el antiguo puesto de Tunsil, mientras el veterano Andrew Wylie se mantiene en su rol de suplente como tackle versátil. Quinn consultó con el gerente general Adam Peters y dijo que no esperan buscar ayuda en la agencia libre por ahora.

Washington espera que Tunsil pueda regresar en algún momento de esta temporada. Sus compañeros esperan que haga todo lo posible en la rehabilitación para que eso ocurra.

“Es duro ver que un tipo que trabajó tanto caiga así”, comentó el tackle Trent Scott. “Pero es un fuera de serie. Estoy bastante seguro de que va a atacar la rehabilitación y probablemente volverá más pronto (que tarde)”.

Mientras tanto, Coleman hará lo posible por cubrir el vacío que deja Tunsil —algo que el propio Coleman sabe que es casi imposible de replicar.

“En mi opinión, solo hay un Laremy Tunsil”, dijo Coleman. “El mejor tackle de la liga”.

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FUENTE: AP