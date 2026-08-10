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Lanzamiento de cohete chino con satélite de comunicaciones sufre "anomalía", dice prensa estatal

BEIJING (AP) — El lanzamiento el lunes de un cohete de China que transportaba un satélite de comunicaciones no tuvo éxito, informó la prensa estatal, que añadió que se investigaba la causa del fallo.

El satélite ChinaSat 4B, a bordo de un cohete Larga Marcha 7A, fue lanzado desde la isla sureña de Hainan, donde se encuentra el Centro de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, parte del programa espacial de China. El ChinaSat 4B es un satélite de comunicaciones.

“El cohete experimentó una anomalía durante el vuelo y la misión de lanzamiento fracasó”, reportó la agencia de noticias Xinhua.

Es el primer fallo reportado de un Larga Marcha 7A desde su vuelo inaugural en marzo de 2020, cuando el cohete presentó una avería tras despegar de Wenchang, de acuerdo con Xinhua. China ha realizado cientos de misiones con cohetes portadores Larga Marcha, que han colocado satélites en órbita.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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