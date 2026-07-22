Lanús comienza defensa de título de Copa Sudamericana con triunfo 2-0 ante Cienciano

El equipo argentino, que en 2025 alzó por segunda vez el trofeo luego de vencer al Atlético Mineiro en la definición por penales, se impuso el miércoles con los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera.

Lanús se resignó a disputar la Sudamericana luego de ser eliminado por Liga de Quito y Mirassol en el Grupo G de la Copa Libertadores.

El Granate, que en febrero superó a Flamengo en la Recopa Sudamericana, ganó por primera vez la competición en 2013 y aspira repetir bajo la conducción técnica de Mauricio Pellegrino a pesar de haber tenido una actuación irregular en el semestre pasado.

En los otros encuentros de la jornada, Independiente Medellín igualó 2-2 con Vasco de Gama, mientras Sporting Cristal empató 0-0 con Bragantino.

En la apertura de la ronda de repechaje, Santos goleó el martes 4-1 como visitante a Universidad Central, y Tigre se impuso a domicilio 3-0 contra Nacional.

Los choques de vuelta se disputarán la próxima semana y los clasificados avanzarán a los octavos de final del certamen.

En el estadio Ciudad de Lanús, el cuadro del sur de Buenos Aires se adelantó a los 35 minutos luego de un contragolpe que finalizó Watson con un remate a la media vuelta tras un centro de Lucas Besozzi.

El dominio posicional de Lanús se vio interrumpido a los 62 minutos por la expulsión de Besozzi, quien vio la tarjeta roja por un pisotón contra Gerson Barreto, que fue castigado después de la revisión del video.

En el tiempo de prolongación, el Granate amplió la diferencia tras un disparo de Matías Sepúlveda, que no pudo contener el arquero Ítalo Espinoza y le permitió a Carrera empujar la pelota al fondo de las redes.

El vencedor de esta llave se enfrentará en la siguiente fase a Botafogo.

En Colombia, Independiente Medellín no pudo sostener la ventaja y empató 2-2 con Vasco da Gama.

El conjunto local se adelantó en dos ocasiones con los tantos de John Edwin Montaño a los 45+4 y 72 minutos, pero los brasileños respondieron con un autogol de Joaquín Varela a los 46 y una anotación de Claudio Spinelli a los 86.

El partido marcó el debut en el banco del Medellín del técnico Luis Amaranto Perea, quien fue asistente de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia en el Mundial.

El cotejo se disputó a puertas cerradas en el estadio Atanasio Girardot por la sanción que la CONMEBOL le impuso al DIM por los hechos violentos de su hinchada que provocaron la suspensión del duelo ante Flamengo por la fase de grupos de la Libertadores.

En Lima, Bragantino negoció un empate sin goles frente a Sporting Cristal.

El equipo peruano dispuso de varias ocasiones, pero el portero brasileño Claiton se convirtió en figura con seis atajadas. Enfrente, el golero Diego Enríquez defendió el arco de los locales con cinco intervenciones.

Bragantino terminó con 10 jugadores por la expulsión de Fernando Dos Santos en el descuento por una agresión sin balón de por medio contra Miguel Araujo.

Con Paredes y Villa, Boca Juniors recibe a O’Higgins

Con el regreso del mediocampista Leandro Paredes, que el domingo disputó la final del Mundial en la que Argentina cayó ante España, Boca Juniors chocará este jueves contra O’Higgins en La Bombonera.

Paredes llegó la noche del lunes a Buenos Aires desde Nueva York y el martes se sumó a los entrenamientos del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, quien espera incluirlo en el once para el choque de ida del repechaje de la Sudamericana.

Otra de las novedades del conjunto xeneize será el extremo colombiano Sebastián Villa, quien volvió al club de la Ribera tras su buena actuación con Independiente Rivadavia. También debutará su compatriota Álvaro Montero, que estuvo con la selección colombiana en la Copa del Mundo y llegó desde Vélez Sarsfield para reemplazar al lesionado Agustín Marchesín.

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FUENTE: AP