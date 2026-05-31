Lamine Yamal: temió perderse el Mundial tras lesionarse el isquiotibial

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Se espera que Yamal esté en condiciones para el torneo, que comienza el 11 de junio en Norteamérica. Se lesionó el isquiotibial izquierdo al convertir un penalti con el Barcelona en un partido de la liga española el 22 de abril.

“Nunca había tenido una lesión de isquiotibiales así, pero sabía que no iba a ser un tiempo de recuperación corto. Tenía miedo de que fuera algo serio o de que pudiera recaer y que me perdiera el Mundial”, dijo Yamal en una entrevista con la federación española de fútbol publicada el domingo.

Yamal, de 18 años, cayó al suelo después de convertir un penalti en la primera parte del partido contra el Celta de Vigo. Marcó y de inmediato miró hacia el banquillo para señalar que estaba lesionado. Se dejó caer al césped cuando sus compañeros llegaron a celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.

“Recuerdo la jugada en la que me lesioné. Por dentro estaba rezando para que no fuera grave, para que fuera un calambre o algo así, porque sabía que el Mundial estaba muy cerca”, señaló.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dijo la semana pasada, después de incluir a Yamal en su lista para el Mundial, que se esperaba que el delantero estuviera listo para jugar ya sea el primer o el segundo partido de España. La Roja debutará contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta. Luego se enfrentará a Arabia Saudí el 21 de junio en Atlanta y a Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, México.

Se espera que Yamal lidere a la selección de España, que intentará ganar su segundo título mundial. Ganó el Mundial por primera vez en Sudáfrica en 2010.

“Por fin ha llegado el momento. Creo que desde que terminó el Campeonato de Europa, todos hemos estado pensando en este día, y estamos muy ilusionados. Entraremos al torneo como campeones de Europa y vamos a darlo todo”, manifestó. España inició oficialmente sus preparativos para el Mundial el sábado en Madrid. Unas 2.000 personas presenciaron el primer entrenamiento del equipo el domingo. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP