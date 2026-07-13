La UE sanciona a agentes de inteligencia rusos acusados de ciberespionaje durante años

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, hace sonar una campana para simbolizar el inicio de una reunión de ministros de Exteriores en Bruselas, el lunes 13 de julio de 2026. (AP Foto/Marius Burgelman) AP

La medida señaló a nueve personas y cuatro entidades acusadas de vínculos con una red de espionaje en línea que, según la UE, ha atacado a gobiernos y ha llevado a cabo operaciones de sabotaje contra infraestructura crítica como plantas de calefacción y centrales eléctricas desde 2010.

El Consejo Europeo señaló en un comunicado que los sancionados “contribuyen a los esfuerzos de Rusia por desestabilizar a la UE, a sus Estados miembros y a socios internacionales”. El espionaje y los ataques han tenido lugar en al menos nueve países.

Los nombres de las personas y entidades —que por lo general son empresas, agencias gubernamentales, bancos u otras organizaciones— no figuraban en el comunicado.

Indicó que Francia, Alemania, Polonia, Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumania y Finlandia, “entre otros”, han sido blanco de estos ataques.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que Francia tiene la intención de convocar al embajador ruso en los próximos días. Declaró a la televisión francesa BFM que el objetivo de las actividades cibernéticas es “o bien capturar información, o sabotear el funcionamiento, por ejemplo, de infraestructuras ferroviarias, como fue el caso en Polonia”.

La UE centró sus medidas en el 16º Centro del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB. Señaló que el FSB ha “controlado a una serie de grupos de amenazas cibernéticas”, y sostuvo que “ha llevado a cabo una amplia gama de actividades cibernéticas maliciosas con una gravedad creciente”.

Algunos países han acusado a Rusia de utilizar ciberataques y propaganda para interferir en elecciones.

Suecia dijo en abril el miércoles que un grupo prorruso con vínculos con los servicios de seguridad e inteligencia de Rusia estuvo detrás de un ciberataque contra una planta de calefacción el año pasado. El anuncio se produjo tras advertencias de funcionarios en Polonia, Noruega, Dinamarca y Letonia de que Rusia está atacando infraestructura crítica en toda Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP