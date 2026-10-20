La UE presenta plan para aumentar su presencia en el Ártico

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla en una conferencia de prensa en la conclusión de la cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 16 de octubre de 2026. (AP Foto/Omar Havana) AP

La medida de la UE se produce tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, y después de que inquietara a Islandia al publicar un mapa con los colores de la bandera estadounidense sobre ambas islas.

Otras presiones también van en aumento, ya que el Ártico se calienta a un ritmo aproximadamente cuatro veces más rápido que el promedio mundial. Se abren nuevas rutas marítimas, China realiza más comercio a través de la región ártica y un aumento de la presencia militar rusa también incrementa las preocupaciones de seguridad.

“Cuando vemos que la soberanía, la integridad territorial y las reglas que han sustentado la estabilidad de la región ya no pueden darse por sentadas, tenemos que actuar y cambiar nuestra postura estratégica”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La UE quiere ayudar a crear un centro de cables para monitorear, proteger y reparar los cables de comunicaciones submarinos en el Atlántico Norte y el Ártico. Se sospecha que Rusia planea sabotear parte de la infraestructura marina mediante el uso de submarinos.

Los fondos de la UE se destinarían a cámaras, sensores y satélites para detectar posibles amenazas.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea tiene la intención de “apoyar la puesta en marcha de un cable submarino soberano, seguro y resiliente” que conectaría Groenlandia directamente con la UE, según un nuevo documento de estrategia.

La operación de monitoreo de cables formaría parte de un centro más amplio de seguridad marítima que el bloque de 27 países pretende crear para rastrear los buques, a menudo en mal estado, que Rusia utiliza en su flota fantasma para transportar petróleo de manera ilícita y recaudar fondos para su guerra en Ucrania.

Este centro también detectaría la pesca ilegal o la contaminación y ayudaría en las labores de búsqueda y rescate.

En paralelo, la UE quiere reforzar su flota de rompehielos para que se desplacen con mayor eficacia por el Ártico y amplíen la investigación. Las autoridades calculan que Europa tiene alrededor de 10 rompehielos, la mayoría en Finlandia. En comparación, Rusia tiene alrededor de 40.

De manera más amplia, se mejorarán las conexiones de transporte entre el Ártico y Europa, tanto para uso civil como militar.

Una parte clave del plan de la UE consiste en vincular la infraestructura europea, como puertos, conexiones ferroviarias, terminales energéticas, infraestructura satelital y digital, con las redes de comercio y transporte del Ártico, con el objetivo de conectar mejor la región con los mercados europeos.

La UE considera que tiene un interés importante en el Ártico. Más de medio millón de ciudadanos del bloque viven allí. Dinamarca, Finlandia y Suecia son miembros de la Unión, mientras que Islandia y Noruega forman parte del mercado único de Europa.

También pretende trabajar estrechamente con socios como Canadá y Reino Unido.

Al mismo tiempo, la UE insiste en que no intenta reclamar el Ártico como propio. No tiene intención de perforar en busca de petróleo o gas y se niega a comprar combustibles fósiles que se extraen de allí, incluidos los de su socio Noruega.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP