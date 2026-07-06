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La ucraniana Marta Kostyuk avanza a cuartos de Wimbledon frente a Roger Federer

LONDRES (AP) — Marta Kostyuk alcanzó por primera vez los cuartos de final de Wimbledon al vencer el lunes 6-4, 6-4 a la jugadora procedente de la fase previa Ashlyn Krueger en un día en el que el que el ocho veces campeón del torneo individual masculino Roger Federer visitó el All England Club.

La ucraniana Marta Kostyuk baila en celebración al vencer a la estadounidense Ashlyn Krueger en la cuarta ronda de Wimbledon el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Brian Inganga)
La ucraniana Marta Kostyuk baila en celebración al vencer a la estadounidense Ashlyn Krueger en la cuarta ronda de Wimbledon el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

La ucraniana de 24 años, semifinalista del Abierto de Francia, mejoró a 10-0 esta temporada contra jugadoras de Estados Unidos. Krueger había llegado al partido en la cancha número 2 con un registro de 16-1 sobre césped esta temporada.

“Hoy fue un día muy difícil, con mucho calor. Cuanto más tiempo permaneces en esta superficie, en realidad peor te sientes”, reconoció Kostyuk en la entrevista en cancha. “(Fue) una gran pelea, condiciones difíciles, hoy con muchísimo viento”.

Después del clima templado en la primera semana del major sobre césped, se esperaba que la temperatura subiera a 31 grados Celsius el lunes.

Kostyuk, que giró sobre sí misma tras su victoria, enfrentará a continuación a la ganadora del duelo entre Alexandra Eala y Jasmine Paolini —que se enfrentan en la Cancha Central.

Eala, de 21 años, eliminó el sábado a la campeona defensora Iga Swiatek. Ninguna otra jugadora de Filipinas había llegado tan lejos en un torneo de Grand Slam de individuales en la era Abierta, según el circuito profesional femenino.

Además de Federer, la seis veces campeona de individuales femeninos Billie Jean King publicó que se dirigía al Palco Real. También estuvo presente el piloto de Fórmula 1 Kimi Antonelli, quien lidera la clasificación de pilotos pese a un resultado decepcionante en el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo.

Más tarde en la Cancha Central, habrá un duelo de invitaciones en el cuadro masculino cuando Grigor Dimitrov se enfrente a Arthur Fery — el británico de 23 años que creció a solo cinco minutos del All England Club. En el cierre de la jornada nocturna, el segundo preclasificado Alexander Zverev intentará llegar por primera vez a los cuartos de final de Wimbledon cuando se mida con Jiri Lehecka.

En la cancha número 1, el sexto preclasificado Taylor Fritz, de Estados Unidos, enfrentaba al décimo preclasificado Alexander Bublik por un lugar en los cuartos de final.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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