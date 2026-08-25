La tormenta tropical Julio se forma en el Pacífico pero no supone una amenaza en tierra

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El meteoro se encontraba a unos 1.312 kilómetros (815 millas) al sureste del extremo sur de la península de Baja California, México, y tenía vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros/hora (45 mph), dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami.

Se espera que Julio gane fuerza ligeramente antes de ser absorbido por la tormenta tropical Iselle, más potente, que se encuentra más al norte, agregó el NHC. No hay alertas ni avisos costeros activos por ninguna de las dos tormentas.

Iselle se encontraba a unos 1.062 kms (660 millas) al oeste de la península de Baja California y tenía vientos de 113 km/h (70 mph).

En el Pacífico Central, la tormenta tropical Lala seguía avanzando con vientos de 8m km/h (50 mph), pero no era una amenaza en tierra. A principios de mes, cuando tenía categoría de huracán, las bandas exteriores de Lala azotaron Hawai y provocaron destructivas inundaciones.

Según el NHC, Moke ya no era considerado un ciclón tropical después de bordear Hawai como tormenta tropical.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP