La semana turbulenta de la Roma termina triunfo ante el Bolonia

Donyell Malen de la Roma celebra tras anotar en la Serie A ante el Bolonia el sábado 25 de abril del 2026. (Massimo Paolone/LaPresse via AP) AP

El inspirado Donyell Malen anotó un gol y asistió en el otro para ayudar a Roma a colocarse a dos puntos de la Juventus, que es cuarto clasificado, antes de visitar al AC Milan el domingo.

La Roma despidió esta semana al asesor especial Claudio Ranieri tras su choque muy público con el entrenador Gian Piero Gasperini.

Sin embargo, dejó a un lado los problemas fuera del campo y se adelantó cuando aún no se habían cumplido los siete minutos. Malen controló con un toque el pase filtrado de Neil El Aynaoui antes de rematar por encima del portero que salía a su encuentro y enviar el balón a la esquina inferior derecha.

Fue el 12mo gol de Malen con la Roma en 16 partidos desde que llegó cedido por el Aston Villa en enero.

Malen devolvió el favor en el tiempo añadido del primer tiempo al centrar el balón al área para que El Aynaoui lo empalmara de volea a quemarropa.

Pisa descenderá matemáticamente si Lecce vence más tarde en casa al Hellas Verona, lo que también condenaría al equipo local a la Serie B.

Pisa perdió 1-0 en Parma y quedó igualado con Verona en el fondo de la Serie A, a 10 puntos de Lecce, que ocupa el 17º puesto.

El suplente Nesta Elphege marcó el único gol a ocho minutos del final, al controlar un cabezazo de espaldas a la portería, girarse y definir desde corta distancia.

Eso dejó a Parma matemáticamente a salvo, lo que desató un ambiente de fiesta en una tarde soleada en el Stadio Ennio Tardini.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP