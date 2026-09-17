La radiotelevisión pública de Irlanda boicoteará Eurovisión 2027 por la participación de Israel

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RTE indicó el jueves que no enviará a ningún artista a la edición de 2027 en Bulgaria y que no emitirá el espectáculo debido a la “espantosa y continua pérdida de vidas en Gaza”.

Irlanda fue uno de los cinco países que se ausentaron de Eurovisión este año para protestar por la inclusión de Israel en el concurso musical paneuropeo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP