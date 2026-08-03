La premier Takaichi visita el sur de Japón tras el sismo y en medio de una ola de calor

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, visita un centro de evacuación para los afectados por el sismo de la semana pasada en Hikawa, al sur del país, el lunes 3 de agosto de 2026. (Japan Pool/Kyodo News vía AP) AP

El calor y la falta de suministro de agua han agravado los desafíos en las zonas gravemente dañadas, donde la primera ministra Sanae Takaichi realizó una breve visita el lunes por primera vez desde el temblor del martes de magnitud 7,1 en Kumamoto, en la principal isla meridional de Japón, Kyushu.

Treinta y ocho personas murieron, entre ellas una que falleció por un aparente golpe de calor mientras se refugiaba en un automóvil en medio del tiempo sofocante, y otra cuya causa de muerte aún se investiga, informaron el lunes funcionarios.

Los residentes sacaron montones de escombros, muebles rotos y electrodomésticos dañados para su recogida, mientras que en las localidades de Uki y Hikawa comenzó la construcción de viviendas temporales. Algunos hoteles y posadas están ofreciendo sus habitaciones a los evacuados.

Más de 46.000 hogares seguían sin agua y muchos también enfrentaban escasez de combustible, mientras la región sufre un calor agobiante, lo que aviva los temores de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. La Agencia Meteorológica de Japón pronosticó que las temperaturas subirían casi hasta los 40 grados C (104 F) el lunes.

Más de 8.500 personas permanecen en abarrotados refugios de emergencia, como centros comunitarios adaptados, gimnasios escolares y aulas, muchos de los cuales carecen de aire acondicionado. Otras duermen en automóviles en estacionamientos de ayuntamientos y parques, o afuera de sus viviendas.

Los expertos han advertido que la provisión inadecuada de refugios conduce a condiciones de hacinamiento y a la falta de saneamiento y privacidad para las personas obligadas a abandonar sus hogares tras los desastres.

Takaichi sobrevoló el lunes las zonas afectadas en un helicóptero militar y visitó uno de los refugios mejor equipados del área, con camas de cartón, separadores y aire acondicionado, lo que desató críticas en redes sociales de que su visita distorsionó la realidad.

Al reunirse con Takaichi, el gobernador de Kumamoto, Takashi Kimura, subrayó que el “calor anormal” ha estado golpeando la ya difícil vida de los residentes. Solicitó más apoyo del gobierno para mejorar las condiciones de vida en los centros de evacuación, al señalar que muchos carecen de agua limpia y atención médica.

“Mientras tomamos en consideración las solicitudes del gobernador, examinaremos rápidamente qué puede hacer el gobierno por la región afectada por el desastre y por las personas damnificadas, y actuaremos de manera proactiva”, respondió Takaichi.

Mientras tanto, una empresa propietaria de una tienda de artículos generales en un centro comercial derrumbado reconoció que ordenó a dos empleadas, que murieron en una explosión posterior, que regresaran al edificio para guardar el dinero de las ventas en una caja fuerte.

Dos ejecutivos de Habita, un operador local de tiendas de artículos generales que tenía un local dentro de centro comercial Aeon Mall que se derrumbó en la localidad de Kashima, asistieron el domingo al velorio de una de las dos víctimas, Kurumi Otake, de 22 años, y pidieron disculpas a sus padres por la muerte de la joven.

El gerente de ventas de la empresa, Goji Yuse, reconoció que la compañía instruyó a ambos a guardar la recaudación de ventas en la caja fuerte si era posible.

“Ojalá alguien la hubiera detenido. Mi hija no va a volver”, les dijo entre lágrimas la madre de Otake.

El operador del centro comercial cree que la explosión se debió a una fuga de gas y que ocurrió después de que unos 3.000 compradores fueron evacuados a un estacionamiento tras el terremoto, pero algunos empleados permanecieron dentro. Los rescatistas sacaron a cinco personas y los cuerpos de otras siete del centro comercial.

El terremoto dejó 114 personas heridas en todo Kumamoto, informaron las autoridades.

Unas 700 viviendas quedaron destruidas y más de 11.300 edificios resultaron dañados, según la prefectura de Kumamoto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP