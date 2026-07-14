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La policía de Filipinas investiga el asesinato de un biólogo marino estadounidense

MANILA, Filipinas (AP) — Un biólogo marino estadounidense fue baleado y asesinado por tres hombres que irrumpieron en su casa en el centro de Filipinas durante el fin de semana, y se estaban realizando esfuerzos para detener a los sospechosos, informó la policía el martes.

La policía indicó que Kent Carpenter, de 73 años, estaba con su acompañante filipina en una vivienda del pueblo costero de Sibulan, en la provincia de Negros Oriental, la noche del domingo, cuando tres hombres con el rostro cubierto entraron por la fuerza.

Uno sacó un arma y le disparó a Carpenter en la cabeza, matándolo al instante, según contó a la policía su acompañante. Los hombres se llevaron una computadora portátil, una cantidad no especificada de dinero en efectivo y una mochila antes de huir, declaró a los periodistas el portavoz de la policía nacional, el coronel Allen Rae Co.

El portavoz de la policía regional, el teniente coronel Joem Malong, dijo a The Associated Press que la acompañante de Carpenter sufrió lesiones no especificadas y estaba recibiendo tratamiento.

Los investigadores intentaban determinar el móvil del asesinato e identificar a los atacantes de Carpenter, un biólogo marino que había trabajado como profesor en la Universidad Silliman, en la ciudad de Dumaguete, en Negros Oriental, señaló Malong, y agregó que la embajada de Estados Unidos en Manila ya fue notificada.

La embajada de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AP.

“Aseguramos a la familia de la víctima, a la comunidad y a nuestros visitantes extranjeros que este caso está siendo tratado con la máxima urgencia y no se escatimará ningún esfuerzo hasta que se haga justicia”, afirmó el director regional de la policía, el general de brigada Romano Cardiño, afirmó.

Varios centros filipinos de medio ambiente y biodiversidad lamentaron la muerte de Carpenter. La Universidad Silliman indicó que Carpenter era un científico excepcional, que había colaborado con la universidad en trabajos y estudios de investigación marina desde 1976.

“El doctor Carpenter realizó contribuciones pioneras que transformaron la comprensión global de la biodiversidad marina filipina”, señaló la universidad.

FUENTE: AP

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