La NFL suspende 1 juego al safety de Bills Gardner-Johnson por escupir a Raiders

Michael Mayer (87), ala cerrada de los Raiders de Las Vegas, atrapa un pase y busca escapar de C.J. Gardner-Johnson (22), de los Bills de Buffalo, durante el partido de la NFL del domingo 18 de octubre de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/David Becker) AP

Gardner-Johnson fue expulsado al final del segundo cuarto por conducta antideportiva tras un intercambio con un grupo de jugadores de los Raiders, incluido el ala cerrada Brock Bowers.

Al imponer la suspensión, la liga citó su regla aplicable a “cualquier acto que sea contrario a los principios de deportividad generalmente entendidos”.

Con Buffalo (5-1) entrando en su semana de descanso, la suspensión de Gardner-Johnson comenzará el 26 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre, un día después de que los Bills reciban a los Ravens de Baltimore. El jugador tiene derecho a apelar la suspensión.

Gardner-Johnson se disculpó con sus compañeros de equipo inmediatamente después de la victoria de Buffalo por 33-30, y desde entonces publicó una nota en redes sociales pidiendo disculpas a los aficionados.

“Les debo una disculpa a mis compañeros y ser un hombre al respecto”, manifestó Gardner-Johnson después del partido.

“Tienen que entender que, como hombre adulto, no puedes estar haciendo (cosas) así en un juego”, añadió. “Como veterano, seré mejor. Aceptaré mis consecuencias tal como son, lo manejaré como un hombre y seguiré adelante”.

El jugador de 28 años ganó un Super Bowl con los Eagles de Filadelfia de 2024 y está en su sexto equipo en ocho temporadas, y firmó un contrato de un año con Buffalo en marzo.

El entrenador Joe Brady calificó el acto de escupir de Gardner-Johnson como “inexcusable” y señaló que ha hablado del asunto en privado con el jugador.

“No puede pasar. Eso no es lo que somos. Eso no es de lo que trata el fútbol americano, y él lo sabe”, afirmó Brady.

Gardner-Johnson llegó a Buffalo con una reputación ya establecida de ser un conocido provocador verbal y como alguien que en ocasiones ha cruzado la línea con golpes ilegales.

“No necesito un plantel en el que todos sean la misma persona”, comentó Brady. “Obviamente, ayer cruzó la línea y eso no puede pasar. No volverá a pasar. En cuanto a personalidad, no me da miedo tener gente que va a intentar caminar por la línea en todo lo que hace”.

Además, los Bills anunciaron que traen de vuelta a una cara conocida al firmar al esquinero Tre'Davious White para su equipo de prácticas.

White, de 31 años, regresa para lo que sería una tercera etapa en Buffalo y aportará a la secundaria de los Bills una experiencia muy necesaria. Buffalo seleccionó a White en la primera ronda del draft de 2017, y pasó sus primeras siete temporadas con los Bills antes de que las lesiones descarrilaran su carrera.

Después de dividir la temporada 2024 entre los Rams y Baltimore, volvió a firmar con los Bills y tuvo 16 titularidades la temporada pasada. No descartó otro regreso a Buffalo tras completar su contrato de un año la temporada pasada.

Los Bills se comunicaron con White hace unas semanas y apuntaron a la semana de descanso para su regreso. Buffalo abrió un lugar en el equipo de prácticas al dejar en libertad al esquinero A.J. Woods.

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FUENTE: AP