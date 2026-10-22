La NFL instala un campo híbrido en el Stade de France para juego en París

Vista general del interior del Estadio de Francia que se prepara para el juego entre los Steelers de Pittsburgh y los Saints de Nueva Orleans el jueves 22 de octubre del 2026. (AP Foto/Greg Payan) AP

Por lo que esperan que cuando los Steelers de Pittsburgh y Saints de Nueva Orleans salgan del túnel que la superficie se sienta muy parecida a la de sus estadios en casa.

“Se instaló un nuevo campo (en el Stade de France) hace unas tres semanas”, explicó Nick Pappas, director de campos de la NFL, durante un recorrido por el estadio el jueves. “Era un campo que se cultivó en Milán y luego se trajo en camión. (El césped) se cosecha en la granja, se carga con varios rollos por camión, y luego esos camiones emprenden un viaje de unas 10 horas (hasta París)”.

Pappas señaló que el trabajo en la granja comenzó hace seis meses y añadió que, una vez que el césped preparado llegó para el partido, fue necesario coserlo para crear lo que se conoce como un campo híbrido.

“(Es) una superficie predominantemente de césped natural a la que luego se le insertan en el suelo ciertas fibras artificiales que aportan estabilidad, durabilidad y rendimiento general”, indicó Pappas, quien ha supervisado los partidos internacionales de la NFL desde 2022.

El Stade de France normalmente alberga partidos de las selecciones nacionales francesas de fútbol y rugby, pero un campo específico para la NFL debe soportar un tipo de exigencia diferente.

“El fútbol es, en gran medida, un deporte de balón sobre el suelo, así que la suavidad con la que rueda un balón en un campo de fútbol es fundamental para su juego”, comentó Pappas. “Para nosotros, nuestros atletas suelen ser más grandes, más rápidos y aplican más fuerza sobre el terreno”.

Por lo tanto, garantizar que el campo tenga buena tracción es crucial.

“Para que los atletas puedan correr, cambiar de dirección, frenar, moverse”, enumeró Pappas. “Todos los movimientos del fútbol (americano)”.

Otra diferencia es que los campos de la NFL son ligeramente más largos, lo que significó que la longitud del campo del Stade de France tuvo que ampliarse un poco. También fue necesario instalar postes amarillos de gol de campo en cada extremo.

“Trabajamos estrechamente con el equipo del estadio, que nos apoya para colocar las bases de concreto en el suelo. Luego llega mi equipo y, de hecho, construye los postes de gol de campo”, comentó Pappas.

Pappas dijo que el único contratiempo ha sido algo de lluvia parisina, pero incluso eso fue un problema muy menor.

“Estamos familiarizados con el clima. Trabajando desde Norteamérica tenemos climas de todo tipo, a veces todos al mismo tiempo”, afirmó. “Puedes estar jugando en Miami, en Buffalo, en Seattle el mismo día y tener tres climas completamente distintos”.

Otros desafíos

Para acomodar a un equipo de la NFL de 53 jugadores, el vestuario que usan los Saints necesitó 25 casilleros adicionales, además de más duchas, junto con una sala médica y una tina de enfriamiento.

Como oficialmente es un partido en casa de los Saints, pudieron elegir qué vestuario querían: el que usan las selecciones de fútbol y rugby de Francia, o el que utilizan los equipos visitantes.

Eligieron el vestuario de visitantes.

¿Para quedarse?

La NFL presentó en mayo un calendario internacional récord de nueve partidos para 2026: comenzará en Melbourne, Australia, y se trasladará a Río de Janeiro, Brasil; luego pasará por Europa con paradas en Londres, París, Madrid y Múnich, antes de terminar en Ciudad de México.

Jon Barker, responsable de partidos internacionales y grandes eventos de la NFL, espera que el partido del domingo sea el primero de muchos en Francia.

“Esta es una inversión a largo plazo para nosotros”, sostuvo Barker el jueves. “Este es un mercado muy importante para nosotros. Estamos abriendo oficinas aquí y nuestro plan es jugar muchísimos, muchísimos partidos en Francia”.

La cadena estatal France Televisions cubrirá el partido del domingo, mientras que el diario deportivo L’Equipe tendrá una transmisión en señal abierta. Barker espera que esto ayude a hacer crecer el deporte.

“No se trata solo de venir aquí por un día”, añadió. “Se trata de nuestra relación con los aficionados que ya tenemos en Francia y luego empezar a construir nuevos aficionados. Creemos que ahora es el momento adecuado para llevar nuestro deporte a un escenario global y no hay un mercado más importante que Francia”.

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FUENTE: AP