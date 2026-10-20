La NBA abrirá la temporada con 125 jugadores internacionale. Francia y Canadá lideran la lista

Victor Wembanyama de los Spurs de San Antonio durante un juego de pretemporada contra los Kings de Sacramento, el viernes 16 de octubre de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Eric Gay) AP

Se han entregado las listas de jugadores para la noche inaugural de la NBA, y hay 17 franceses en esas nóminas, la mayor cifra de cualquier país extranjero. Canadá, que ha tenido más representación de jugadores que cualquier otro país fuera de Estados Unidos en los últimos años, cuenta con 16 jugadores en las plantillas de la noche inaugural.

En total, hay 125 jugadores internacionales de un récord igualado de 43 países en las plantillas para el inicio de esta temporada. De ellos, 70 son europeos.

Australia tiene nueve jugadores en las plantillas de la noche inaugural, seguida por Alemania (siete), y Nigeria y Serbia (seis cada una). Cada plantilla de la NBA tiene al menos un jugador internacional, con Dallas, Miami y Washington a la cabeza con siete cada uno.

Los jugadores internacionales han ganado el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en cada una de las últimas ocho temporadas: Giannis Antetokounmpo, de Miami (griego, de ascendencia nigeriana), lo ganó con Milwaukee en 2019 y 2020; Nikola Jokic, de Denver (Serbia), lo ganó en 2021, 2022 y 2024; Joel Embiid, de Filadelfia (nacido en Camerún y ahora ciudadano estadounidense), en 2023; y Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City (Canadá), en 2025 y 2026.

Hubo muchísimo movimiento de jugadores emblemáticos en esta temporada baja: LeBron James se fue a Filadelfia, Giannis Antetokounmpo a Miami, Kawhi Leonard regresó a Toronto, entre otros.

A continuación, un vistazo a algunos partidos destacados de regreso de jugadores que vuelven a antiguas casas esta temporada:

— Jaren Jackson Jr. (Utah) regresa a Memphis el 21 de octubre.

— Paul George (Boston) regresa a Filadelfia el 10 de noviembre.

— Tyler Herro (Milwaukee) regresa a Miami el 18 de noviembre (también será el primer partido Antetokounmpo vs. Bucks).

— Damian Lillard (Portland) regresa a Milwaukee el 19 de noviembre.

— Julius Randle (Brooklyn) regresa a Minnesota el 23 de noviembre.

— LeBron James (Filadelfia) regresa a Los Ángeles para enfrentar a los Lakers el 25 de diciembre.

— Jaylen Brown (Filadelfia) regresa a Boston el 21 de enero.

— Antetokounmpo (Miami) regresa a Milwaukee el 28 de enero.

— Ja Morant (Portland) regresa a Memphis el 6 de febrero.

— LaMelo Ball (Minnesota) regresa a Charlotte el 15 de febrero.

Objetivos estadísticos destacados de jugadores

— James Harden (Cleveland) está a 661 puntos de convertirse en el noveno jugador en la historia de la NBA con 30.000. También probablemente se convierta en el undécimo jugador con 9.000 asistencias; le faltan 127 para eso.

— Kevin Durant (Houston) suma 32.597 puntos y está a 1.046 puntos de igualar a Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers, en el puesto número 4 de la lista histórica de anotación de la NBA.

— DeMar DeRozan (Denver) con 26.711 puntos inicia esta temporada en el puesto 16 de la lista de anotación y Stephen Curry (Golden State) con 26.528, está 19no. Es muy posible que estén cerca del número 10, Shaquille O’Neal (28.596), al final de la temporada.

— Klay Thompson (Miami) está a 74 triples de empatar a Ray Allen (2.973) en el tercer lugar de la lista histórica, por detrás únicamente de Curry y Harden.

Jokic persigue la historia

Si Nikola Jokic (Denver) termina entre los dos primeros en la votación del MVP —algo que ha logrado en cada uno de los últimos seis años— establecería un récord. Nadie lo ha hecho siete años seguidos.

Jokic ganó el premio en 2021, 2023 y 2024, además de quedar segundo en 2022, 2025 y 2026.

Es el tercer jugador con seis finales consecutivos entre los dos primeros. Bill Russell, de Boston, ganó en 1958, 1961, 1962 y 1963, y terminó segundo en 1959 y 1960. Otra leyenda de los Celtics, Larry Bird, fue segundo en 1981, 1982 y 1983 antes de ganar en 1984, 1985 y 1986.

Se avecinan muchos hitos para Indy

La primera victoria de Indiana esta temporada será motivo de celebración: será el triunfo número 2.000 de los Pacers en temporada regular desde que se unieron a la NBA. Los Pacers también tuvieron 427 victorias de temporada regular en su etapa en la ABA.

Está previsto que Rick Carlisle (Pacers), dirija su partido número 2.000 de temporada regular el 8 de marzo contra Charlotte. Necesita 65 partidos para llegar a 2.000; ese encuentro es el número 63 en el calendario actual de Indiana, que no contempla dos más que se añadirán conforme avance el torneo de la Copa NBA.

A Carlisle le faltan 30 victorias para empatar a Rick Adelman (1.042) en el décimo lugar de más triunfos en la historia de la NBA.

Hitos de entrenadores y equipos a seguir

Algunos otros hitos que podrían alcanzarse esta temporada:

— Erik Spoelstra (Miami), está a dos victorias de empatar a Cotton Fitzsimmons (832) en el puesto 16 de la lista histórica de entrenadores de la NBA. Spoelstra también está a 34 triunfos de igualar a Jack Ramsay, uno de sus ídolos, en el puesto 15. Ramsay ganó 864 partidos en su carrera.

— Steve Kerr (Golden State), probablemente suba al Top 25 de la lista de victorias como entrenador. Kerr inicia la temporada en el puesto 28 con 603 victorias de temporada regular, a 10 del número 27 Mike Dunleavy, a 25 del número 26 Doug Moe y a 35 del número 25 Chuck Daly.

— Todas las victorias de Kerr han sido con los Warriors. Sólo Gregg Popovich (1.390 con San Antonio), Jerry Sloan (1.127 con Utah), Spoelstra (830 con Miami), Red Auerbach (795 con Boston), Red Holzman (613 con Nueva York) y Phil Jackson (610 con los Lakers) ganaron más con un solo equipo. Kerr puede alcanzar a Holzman y Jackson en esa lista.

— El partido número 33 de Orlando en la temporada, que sería el 31 de diciembre en Indiana, será el encuentro de temporada regular número 3.000 en la historia del Magic. El partido número 68 de New Orleans, actualmente programado para el 12 de marzo en casa contra Toronto, será el número 2.000 en la historia de los Pelicans.

— El partido número 34 de los Lakers de Los Ángeles esta temporada (31 de diciembre en Nuea Orleans) será el número 7.000 en la historia de la franquicia, incluidos los playoffs.

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FUENTE: AP