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La ITIA suspende 4 años a Marketa Vondrousova por negarse a una prueba antidopaje

LONDRES (AP) — La ex campeona de Wimbledon Marketa Vondrousova fue suspendida por cuatro años el lunes por negarse a someterse a una prueba antidopaje, aunque la jugadora checa citó “estrés mental” y miedo cuando el agente de control “tocó a mi puerta tarde en la noche sin identificarse debidamente”.

ARCHIVO - Foto del sábado 15 de julio del 2023, la checa Marketa Vondrousova celebra con el trofeo tras ganar Wimbledon al vencer a la tunecina Ons Jabeur en la final. (AP Foto/Alberto Pezzali, Archivo)
ARCHIVO - Foto del sábado 15 de julio del 2023, la checa Marketa Vondrousova celebra con el trofeo tras ganar Wimbledon al vencer a la tunecina Ons Jabeur en la final. (AP Foto/Alberto Pezzali, Archivo) AP

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis señaló que Vondrousova se negó a realizarse una prueba en diciembre, y que la decisión fue tomada por un tribunal independiente.

Vondrousova, quien ganó Wimbledon en 2023, alcanzó ese año el mejor ranking de su carrera, el número 6.

Vondrousova, de 26 años, detalló su reacción ante la prueba no realizada en una publicación de Instagram en abril.

“Me resulta muy difícil hablar de esto, pero quiero ser transparente con ustedes sobre mi salud mental”, explicó Vondrousova. “El reciente incidente del control antidopaje ocurrió porque llegué a un punto de quiebre después de meses de estrés físico y mental”.

Vondrousova se convierte en la más reciente tenista de alto perfil involucrada en un caso de dopaje, después de Jannik Sinner, Iga Swiatek y Simona Halep.

La sanción de Vondrousova vence el 21 de junio de 2030. Puede apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza.

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