La gira de Ed Sheeran en problemas tras bajas de abridores en apoyo a Macklemore

El artista Macklemore aparece en la serie de conciertos de verano de "Good Morning America" de ABC en Central Park, Nueva York, el 22 de julio de 2022, izquierda, y Ed Sheeran aparece en el estreno de la película "F1 The Movie" en Londres, el 23 de junio de 2025. (Foto AP) AP

Horas después de que Sheeran publicara en redes sociales sobre la salida de Macklemore y atribuyera la decisión a los promotores de la gira, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y Finneas publicaron en Instagram que abandonaban la gira.

Rowe y Lukas Graham iban a reemplazar a Macklemore en las fechas restantes de Sheeran en Estados Unidos, mientras que Beoga había interpretado varias canciones —incluidas algunas que la banda irlandesa de folk coescribió— con Sheeran hacia la mitad de cada presentación. Finneas, quien es hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto salir de gira con Sheeran en Sudamérica más adelante este año.

“No se debe silenciar a los artistas cuando alzan la voz por los oprimidos. He decidido retirarme de mis próximas fechas de gira con Ed Sheeran. Estoy con Palestina y su pueblo”, escribió Finneas en Instagram.

Las decisiones de sus colegas ejercieron una enorme presión sobre Sheeran, quien ha intentado evitar la política o tomar partido en el conflicto de Gaza, al argumentar que sus fans no van a sus conciertos para escuchar política.

Rowe y Beoga hicieron referencia a la historia de su país en sus respectivos comunicados para explicar su decisión.

"Somos irlandeses que entendemos el colonialismo. Como miembros fundadores del movimiento Artistas Irlandeses por Palestina, somos activistas comprometidos con la justicia y lo seguiremos siendo”, escribió Beoga.

Rowe calificó a Sheeran de amigo y dijo que el cantautor británico le cambió la vida. “Pero como irlandeses sabemos demasiado bien lo que son el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta”, expresó, y añadió que no podía “quedarse de brazos cruzados y permitir que multimillonarios usen su posición de poder para silenciar las voces legítimas de quienes alzan la voz”.

Mientras tanto, Lukas Graham, la banda que tuvo éxitos con “Mama Said” y “7 Years”, agradeció a Sheeran y calificó su salida como “una decisión difícil”.

“El dinero no te da el derecho de adueñarte de la conversación. El saldo bancario de nadie debería decidir quién puede hablar o qué sufrimiento se nos permite reconocer”, publicó la banda, en aparente referencia al papel del multimillonario Robert Kraft en la salida de Macklemore de la gira.

Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios a Sheeran y al promotor de la gira, Messina Touring Group.

La crisis comenzó con la salida de Macklemore

Sheeran se pronunció sobre la salida de Macklemore después de que el rapero hiciera comentarios propalestinos en el escenario durante su gira, y dijo que la decisión fue tomada únicamente por los promotores. El cantante británico también señaló que se negó a verse arrastrado a un debate público sobre la guerra en Gaza.

“Que Macklemore saliera de la gira fue decisión del promotor, no mía. Nunca decepcionaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de gira y a los otros teloneros y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”, escribió Sheeran en Instagram el martes.

El comunicado de Sheeran llegó un día después de que Macklemore dijera que lo sacaron del Loop Tour tras exclamar “¡Palestina libre!” durante la fecha del 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras presentaba su canción de protesta “Hind’s Hall”.

“A todos mis hermanos y hermanas judíos: criticar a Israel, criticar el apartheid, estar en contra del genocidio, de ninguna manera es una crítica hacia ustedes”, dijo Macklemore durante el concierto.

Macklemore dijo el lunes en Instagram que varios recintos en Estados Unidos le dijeron al promotor que le prohibirían actuar como telonero de Sheeran, tras una movilización encabezada por Kraft, propietario de los Patriots de la NFL. Su Kraft Group también es dueño del Gillette Stadium, donde juegan los Patriots de Nueva Inglaterra.

En un comunicado el lunes, Kraft dijo que la decisión de cancelar a Macklemore fue resultado de sus comentarios recientes “y de un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas que creemos han sido profundamente ofensivas y dañinas para la comunidad judía”.

Los representantes de Kraft no respondieron de inmediato a un correo electrónico enviado el martes en busca de comentarios sobre las acciones de los otros artistas musicales.

Sheeran dice: “No soy cómplice”

Un coro creciente de organizaciones y expertos sostiene que las acciones de Israel en tiempos de guerra en Gaza equivalen a genocidio, una acusación que Israel rechaza enérgicamente.

Macklemore tenía previsto actuar en ocho de los 10 conciertos que le quedan a Sheeran en su gira por estadios, que está programada para reanudarse el sábado en Filadelfia. Después vienen paradas en el Gillette Stadium, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el Lucas Oil Stadium de Indianápolis.

En su publicación en redes sociales, Sheeran dijo que “habló extensamente con los recintos durante toda la semana para intentar tender un puente”, pero que “la decisión del recinto y del promotor fue definitiva”.

Escribió que intenta usar su música para “unir a personas de todos los orígenes y culturas” y que, aunque tiene opiniones personales sobre “este conflicto devastador”, elige no hablar públicamente porque quienes van a sus conciertos “no esperan un foro político”. Añadió: “No soy cómplice”.

“Respeto la firmeza de propósito de Macklemore para defender y gritar por lo que cree. Sin embargo, hay espacio para múltiples enfoques hacia el mismo fin: la paz. Yo elijo usar mi fama y mi plataforma para ser un lugar de seguridad y refugio, mantener la diplomacia y conservar las conversaciones abiertas, no cerradas”, agregó Sheeran.

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Elise Russo contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP