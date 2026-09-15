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La final masculina del US Open alcanza una audiencia de 3,2 millones en Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — La final masculina del Abierto de Estados Unidos entre el campeón Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton promedió 3,2 millones de espectadores en la cadena ABC, la mayor audiencia para ese partido desde que la familia de cadenas de ESPN comenzó a televisar el torneo en 2009.

El alemán Alexander Zverev saluda al estadounidense Ben Shelton tras la final del Abierto de Estados Unidos el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
El alemán Alexander Zverev saluda al estadounidense Ben Shelton tras la final del Abierto de Estados Unidos el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

La final femenina —que ganó Elena Rybakina al superar a Aryna Sabalenka— promedió 2,7 millones y aumentó un 13% respecto del año pasado, informó el martes la cadena ESPN.

Los cuartos de final promediaron 1,3 millones de espectadores en ESPN. El partido que terminó más tarde en la historia del Abierto de Estados Unidos, entre Carlos Alcaraz y Shelton, promedió 1,6 millones, con 967.000 espectadores que se mantuvieron con la transmisión incluso durante los momentos finales del encuentro, de 3:30 de la mañana a 3:40 de la mañana hora del Este.

La semifinal con los estadounidenses Frances Tiafoe y Shelton promedió 3,1 millones de espectadores y fue la mayor audiencia para una semifinal masculina en ESPN.

La cobertura completa del Abierto de Estados Unidos en ESPN promedió 1,2 millones de espectadores, la mayor audiencia desde 2022.

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FUENTE: AP

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