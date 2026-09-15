La final masculina del US Open alcanza una audiencia de 3,2 millones en Estados Unidos

Los cuartos de final promediaron 1,3 millones de espectadores en ESPN. El partido que terminó más tarde en la historia del Abierto de Estados Unidos, entre Carlos Alcaraz y Shelton, promedió 1,6 millones, con 967.000 espectadores que se mantuvieron con la transmisión incluso durante los momentos finales del encuentro, de 3:30 de la mañana a 3:40 de la mañana hora del Este.