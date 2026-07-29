La FIFA abre procedimiento a Argentina por pelea y pancarta de las Malvinas en el Mundial

Compartir en:









El volante argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas" junto a su compañero Nicolás Otamendi al término de la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Una lista de casos disciplinarios abiertos por la FIFA contra Argentina también incluye “cánticos y gestos discriminatorios” por parte de aficionados, una presunta agresión por parte del entrenador asistente Roberto Ayala después de la final y el “el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina" en la Copa del Mundo.

El mediocampista argentino Leandro Paredes enfrenta tres cargos por agresión en los enfrentamientos posteriores al partido tras la victoria 1-0 de España el 19 de julio; el defensor Nahuel Molina enfrenta dos cargos y el asistente Ayala uno.

Molina y Thiago Almada también están acusados de conducta antideportiva, con el mismo cargo formulado contra el jugador español Gavi.

Argentina se refiere a las Islas Falkland como Islas Malvinas. Fueron invadidas en 1982 por órdenes de la entonces dictadura militar argentina, lo que desencadenó una guerra de 10 semanas ganada por Gran Bretaña.

Funcionarios del gobierno británico instaron a la FIFA a investigar, y el organismo rector del fútbol indicó el miércoles que el cargo formal fue “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva".

La FIFA señaló que a todos los imputados se les ha concedido “la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante”. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes y cobertura de la Copa del Mundo de AP FUENTE: AP