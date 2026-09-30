La exsecretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, se divorcia tras 34 años de matrimonio

ARCHIVO – La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, centro, con su esposo Bryon Noem, derecha, sentado detrás de ella, comparece en una audiencia de supervisión ante el Comité Judicial del Senado, en el Capitolio, en Washington, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) AP

Noem, a quien se le encomendó encabezar la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración de enero de 2025 a marzo de 2026 y que anteriormente se desempeñó como gobernadora de Dakota del Sur, solicitó el divorcio de Bryon Noem en su estado natal. Ambos se casaron en mayo de 1992 y tienen tres hijos.

La solicitud, entregada al tribunal en abril pero publicada en internet el lunes, se produce después de que, a principios de este año, surgieran preguntas sobre la naturaleza de la relación de la exfuncionaria con un asesor de alto nivel. En la demanda, presentada en el condado de Hamlin, Dakota del Sur, se señalan “diferencias irreconciliables” como fundamento del divorcio.

El abogado de Kristi Noem, Michael Sabers, confirmó que ella solicitó el divorcio y manifestó que se reservará más comentarios para el proceso legal.

Tim Bottum, abogado de Bryon Noem, dijo que su cliente está “entristecido de que el matrimonio esté terminando” y que recibirá con agrado la oportunidad de compartir su perspectiva si los procedimientos judiciales llegan a ser necesarios.

“La prioridad de Bryon es proteger a la familia y seguir adelante como padres y abuelos cariñosos”, señaló Bottum en un comunicado.

Noem fue destituida de su cargo en el gabinete de Trump un día después de que miembros del Congreso la interrogaran sobre una presunta relación extramarital con Corey Lewandowski, un empleado especial del gobierno y uno de sus principales asesores en ese momento. Él fue el primer director de campaña de Trump en 2016 y, al parecer, desempeñaba un papel desproporcionado en el departamento de Noem, aunque se suponía que su puesto tenía un límite de días trabajados.

Noem negó las acusaciones de que tuvieran una aventura y las desestimó por considerarlas “basura de tabloide”.

La exfuncionaria, que en su momento fue una aliada cercana de Trump, se convirtió en un lastre para el presidente republicano cuando surgieron dudas sobre su conducta tras la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis a manos de agentes de inmigración. Noem caracterizó a Renee Good y a Alex Pretti como agresores, en contradicción con videos del lugar y con las descripciones de sus muertes hechas por testigos. También enfrentó críticas de otros republicanos por sus gastos en su departamento.

Trump nominó a Markwayne Mullin, entonces senador de Estados Unidos por Oklahoma, para reemplazar a Noem y la nombró enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad centrada en el Hemisferio Occidental.

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Schoenbaum informó desde Salt Lake City.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP