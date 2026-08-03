La exlíder detenida de Myanmar Aung San Suu Kyi recibe una visita de Cruz Roja

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Dos fotografías publicadas junto con el anuncio mostraron a Suu Kyi estrechando la mano de Arnaud de Baecque, representante del CICR en Myanmar, y reuniéndose con él en una sala con paneles de madera.

La Oficina de Prensa e Información Presidencial, que difundió las fotografías, indicó que la reunión se celebró la mañana del lunes, pero no reveló el lugar del encuentro ni ofreció detalles sobre lo que se trató.

Otras dos fotografías mostraron a Suu Kyi cortando un pastel de cumpleaños rosa con la inscripción: “Happy Birthday Aunty Suu, 19.6.2026”, lo que sugiere que pudieron haber sido tomadas durante una celebración por su 81º cumpleaños en junio.

En las imágenes, Suu Kyi parecía relajada y sonreía. No mostraba señales evidentes de mala salud, aunque su condición física no pudo evaluarse de manera independiente a partir de las fotos.

Las imágenes se publicaron mientras crecen los llamados de otros países, incluidos los socios de Myanmar en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, para acceder a Suu Kyi o entablar contacto con ella como parte de los esfuerzos por resolver la crisis política del país.

Kim Aris, su hijo menor que vive en Londres, y activistas prodemocracia de Myanmar han impulsado una campaña en línea para exigir pruebas de que su madre está viva y en buen estado.

Suu Kyi fue detenida el 1 de febrero de 2021, cuando el ejército arrebató el poder a su gobierno electo. Desde entonces no se la ha visto en público, y la última foto oficial difundida de ella fue en abril, cuando fue trasladada de la prisión al arresto domiciliario y se redujo su condena como parte de una amnistía de presos por una festividad budista. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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