La ex primera dama Jill Biden, escritores y activistas honran a la fallecida Gloria Steinem

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ARCHIVO - La feminista Gloria Steinem habla en una concentración organizada por Women's March NYC en Nueva York el 19 de enero de 2019. (Foto AP/Kathy Willens, archivo) AP

La célebre autora y activista, que se convirtió en uno de los símbolos más visibles y en una de las voces más poderosas del movimiento de mujeres en Estados Unidos, murió el miércoles en su casa en Nueva York. Tenía 92 años.

Jill Biden “Gloria Steinem entendía que la igualdad de las mujeres comienza con la libertad de tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos, nuestra salud y nuestros futuros. Durante décadas, luchó para hacer real esa libertad para generaciones de mujeres y niñas. Alzó la voz cuando era difícil, escuchó a quienes con demasiada frecuencia no eran escuchados y nunca dejó de impulsar a nuestro país hacia adelante. Joe y yo llevamos hoy en el corazón a los seres queridos de Gloria. Su voz cambió nuestro país, y su valentía seguirá inspirándonos a seguir luchando por las libertades que dedicó su vida a defender”. — la ex primera dama, en redes sociales.

Roxane Gay “Gloria era única. Auténtica, generosa, curiosa, reflexiva. Vivió una vida asombrosa y su muerte es una pérdida enorme, atenuada solo por la ferocidad de su legado”. — la escritora, en Instagram.

Abigail Disney “Todo lo que Gloria hizo estaba arraigado en la bondad. Eso atravesaba su activismo político”. — su amiga y también activista, a The Associated Press.

Rachel Cargle “Gloria, me cambiaste la vida. Encendiste en mí una chispa que daría lugar a mi propio activismo. Estaré eternamente agradecida de haber aprendido de lo que ofreciste al mundo”. — la autora y activista por la justicia social, en Instagram.

Harvey Fierstein “Una visionaria imparable que exigió un papel igual para las mujeres en un mundo dominado por hombres y trabajó incansablemente, durante décadas, para lograr ese cambio. La mayor ironía fue cuántas mujeres tuvo que enfrentar mientras se acobardaban detrás de sus dueños masculinos. Pero sí, luchó. ¡Derechos iguales! ¡Libertad para elegir! ¡Acceso al poder político! Igual salario por igual esfuerzo. Me emocioné más allá de las palabras cuando vino a ayudarnos a crear la obra BELLA BELLA sobre su compañera Bella Abzug. Fue generosa con su tiempo, su intelecto, su conocimiento de la historia y su calidez personal. ¡Gloriosa Gloria! Te debemos más que nuestro agradecimiento. Nos regalaste dignidad y nos mostraste el camino hacia la igualdad. Solo espero que algún día hagamos realidad tu visión. ¡Brava, Diva!”. — el actor y dramaturgo, en redes sociales.

Jill Filipovic “He hecho lo que quería hacer con mi vida. Eso no habría sido posible sin Steinem y las decenas de otras feministas de las que no es exagerado decir que transformaron radicalmente a Estados Unidos y al mundo”. — la autora y feminista, en su boletín de Substack. FUENTE: AP

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