La era de la paridad es real y a los equipos no les será fácil llegar a los playoffs de la NBA

Anthony Edwards (5) de los Timberwolves de Minnesota gesticula durante un partido de pretemporada contra los Knicks de Nueva York, el lunes 12 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Los Knicks atraparon el campeonato de la liga. Los Spurs alcanzaron las Finales de la NBA. Quién lo diría.

En esta era de paridad en la NBA —con ocho campeones distintos en las últimas ocho temporadas— cada vez es más difícil predecir qué va a pasar, y probablemente así es como le gusta a la liga. Hay muchos equipos con aspiraciones legítimas al título, y el Este se ve particularmente duro.

Habrá sorpresas. Surgirán equipos. Algunos superarán las expectativas . Otros no.

Aquí va una conjetura de cómo podrían desarrollarse las cosas de aquí a junio, cuando se vuelva a entregar el Trofeo Larry O’Brien:

Van ocho Jugadores Más Valiosos consecutivos que nacieron fuera de Estados Unidos.

Que sean nueve después de esta temporada, cuando Victor Wembanyama, el actual Jugador Defensivo del Año, gane el trofeo por primera vez con el uniforme de San Antonio.

Cade Cunningham (Detroit) recibió dos votos de primer lugar en la votación del MVP la temporada pasada, lo que lo convirtió en el primer jugador nacido en Estados Unidos en conseguir uno de esos desde 2021. No se sorprenda si Jalen Brunson (Nueva York), el actual MVP de las Finales de la NBA, y Anthony Edwards (Minnesota) se meten en la conversación este año.

Novato del Año

Es raro que un novato llegue a la temporada con pinta de estar listo. Incluso después de la liga de verano y una pretemporada, no hay nada que realmente prepare a alguien para las exigencias de 82 partidos en la NBA.

AJ Dybantsa (Washington), Darryn Peterson (Utah) y Cameron Boozer (Memphis) tendrán sus momentos.

Pero la elección es Caleb Wilson (Chicago) quien debería tener muchísimos minutos y muchísimas oportunidades para presentar su candidatura al premio.

El cuadro de playoffs del Este

Clasificados: Filadelfia, Nueva York, Boston, Miami, Detroit, Toronto, Cleveland, Indiana.

Fuera en el play-in: Atlanta, Orlando.

Análisis: El Este será un caos. Atlanta es bueno. Quizá muy bueno. Lo mismo vale para Orlando. Charlotte debería ser mejor de lo que muchos creen. Así será la vida en el Este este año, donde la clasificación final debería estar súper apretada y algunos equipos con nivel de playoffs se van a quedar fuera de la postemporada. Dicho de forma simple: solo hay ocho plazas de playoffs y hay más de ocho equipos con posibilidades reales de meterse.

La elección: Filadelfia. Esa alineación con LeBron James, Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown y VJ Edgecombe debería funcionar. El tiempo dirá si lo hace.

El cuadro de playoffs del Oeste

Clasificados: San Antonio, Oklahoma City, Minnesota, Denver, Houston, Portland, Golden State, Lakers.

Fuera en el play-in: Phoenix, Dallas.

Análisis: Damian Lillard va a llevar a Portland de vuelta a la postemporada, los Spurs y el Thunder están tan cerca como se puede de ser una apuesta segura para playoffs, y algunos creen que equipos como Utah también podrían dar el salto y meterse en la pelea esta temporada. Puede que no haya tanta profundidad de arriba abajo en el Oeste como en el Este, pero aun así será una batalla seria conseguir una de esas plazas garantizadas de playoffs.

La elección: Minnesota. Si no es ahora, ¿cuándo? Los Wolves han sido demasiado buenos durante demasiado tiempo.

Finales de la NBA

Filadelfia vs. Minnesota. LeBron James alcanza las finales por undécima vez, pero Anthony Edwards resulta demasiado. Los Wolves ganan el título.

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FUENTE: AP