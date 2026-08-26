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La épica batalla de tomates de La Tomatina atrae a miles a un pequeño pueblo español

BUÑOL, España (AP) — Miles de juerguistas se dieron cita el miércoles en Buñol para la batalla anual de comida de La Tomatina, y se disponían a teñir de rojo este pequeño pueblo del este de España con hasta 165 toneladas de tomates demasiado maduros.

Decenas de personas esperan el inicio de la Tomatina, una batalla anual con tomates, en Buñol, cerca de Valencia, en el este de España, el 26 de agosto de 2026. (AP Foto/Alberto Saiz)
Decenas de personas esperan el inicio de la "Tomatina", una batalla anual con tomates, en Buñol, cerca de Valencia, en el este de España, el 26 de agosto de 2026. (AP Foto/Alberto Saiz) AP

La caótica refriega dura una hora y tiene lugar en las calles del pueblo, donde los edificios se cubren con lonas en la víspera. Los orígenes de la fiesta, que se celebra el último miércoles de agosto, se remontan a una pelea de comida en 1945.

La Tomatina se convirtió en una tradición anual antes de que el dictador Francisco Franco la prohibiera en la década de 1950. La atención de las televisoras en los años 80 ayudó a convertir el festival en un evento a nivel nacional y, con el tiempo, en un atractivo internacional.

Se espera que más de 20.000 personas participen este año en la batalla. Alrededor del 40% de los participantes de los últimos tres años son turistas extranjeros, reportó la agencia noticiosa española EFE esta semana.

En los últimos años se ha registrado un notable aumento de visitantes procedentes de India debido a la película de Bollywood “Zindagi N Milegi Dobara” (“Solo se vive una vez”), de 2011, en la que tres amigos hacen un viaje por carretera por España durante una larga despedida de soltero. El filme recreó La Tomatina, dando a conocer la fiesta a muchos indios.

ue el motivo por el que Romail Khokhar, un joven de 27 años de Mumbai, viajó a Buñol por primera vez. El miércoles por la mañana esperaba ansioso el inicio de la que será su tercera batalla con tomates.

“La verdad es que me siento genial. Es el mejor festival en el que he estado y lo disfruto mucho”, afirmó Khokhar, que es dueño de un negocio de ropa.

Se han celebrado eventos similares con tomates en Florida, Londres, Ámsterdam, en el pueblo colombiano de Sutamarchán y Hyderabad, India.

Los asistentes que no son de la localidad pagan 15 euros (17,50 dólares) por un boleto. La primera y única regla: aplastar los tomates antes de arrojarlos para evitar lesiones. Aun así, muchos participantes utilizan gafas de natación y tapones para los oídos para protegerse.

Una vez transcurrida la hora, un cañonazo marca el final de las festividades y la multitud se enjuaga en duchas comunitarias cercanas. Más tarde, las calles del pueblo se limpian con mangueras.

Aunque las manchas en la ropa pueden ser permanentes, el ácido cítrico de los tomates actúa como agente limpiador, por lo que a menudo las calles de Buñol quedan más limpias que antes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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