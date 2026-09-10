La defensa del Lado Oscuro ayuda a Seahawks a ganar en el debut pese a lesión de Sam Darnold

Julian Love, safety de los Seahawks de Seattle, intercepta un pase dirigido a DeMario Douglas, de los Patriots de Nueva Inglaerra, el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Nada menos que en el partido inaugural de la temporada, los campeones defensores del Super Bowl se sobrepusieron a una lesión del quarterback Sam Darnold y a una desventaja de 10 puntos para vencer el miércoles 13-10 a los Patriots de Nueva inglaterra, gracias en gran parte a tres intercepciones en el cuarto periodo.

“Cuando piensas en Seattle, queremos que pienses en nuestra defensa y en lo que vamos a aportar cada día”, manifestó el linebacker Ernest Jones IV.

Esa defensa tendrá que seguir brillando dada la incertidumbre sobre el estado de Darnold, quien abandonó el partido con una lesión en la cadera tras la primera serie ofensiva.

El entrenador Mike Macdonald comentó que Darnold sufrió una lesión “muscular” cerca de la cadera y el equipo tendría una mejor idea de su situación el lunes.

“Han sido noticias positivas. Ahora mismo solo estamos determinando el alcance de la lesión y poniendo un plan en marcha para volver a estar a pleno rendimiento”, comentó Macdonald.

El suplente Drew Lock hizo apenas las jugadas necesarias para darle a Seattle una oportunidad, con su pase de touchdown de 45 yardas a Jaxon Smith-Njigba que empató el partido en el cuarto periodo, después de la primera de tres intercepciones que la defensa consiguió ante Drake Maye.

La segunda intercepción preparó el gol de campo de la ventaja, y la victoria quedó sellada cuando Josh Jobe realizó una intercepción, asegurando el balón y colocando la punta de los pies dentro del campo, en un pase hacia la zona de anotación. Los Patriots estaban en posición de empatar el partido con un gol de campo o tomar la delantera con un touchdown en el último minuto.

“El partido estaba en riesgo. Como decimos, vivimos en la zona de la muerte, y cobramos vida y le quitamos el balón”, dijo Jobe. "De eso hablamos toda la semana: quitar el balón y mantener los ojos en el balón”.

Ésa fue la fórmula que resultó tan exitosa la temporada pasada, cuando los Seahawks se apoyaron en una de las defensas más asfixiantes de la liga para ganar el título.

En el Super Bowl, anularon por completo a Maye y a los Patriots.

Qué funciona

La defensa en el cuarto periodo. Seattle logró tres intercepciones y tres capturas en el último cuarto para ayudar a la remontada con otra actuación defensiva dominante. Los Seahawks fueron el primer equipo en 11 años en registrar al menos tres intercepciones y tres capturas en el cuarto periodo de un partido en el que iban perdiendo después del tercero.

Qué falta

Incurrir en menos infracciones. Seattle recibió 10 castigos para 98 yardas y varios fueron costosos. Jobe cometió una interferencia de pase que preparó el primer touchdown de Nueva Inglaterra, y un castigo por golpear al pateador en una jugada de Chazz Surratt derivó en un gol de campo. Los Seahawks también se alinearon en offside durante un sneak exitoso en cuarta oportunidad para frenar una serie, y cometieron un movimiento ilegal que anuló un pase de anotación en una serie que terminó con un gol de campo.

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FUENTE: AP