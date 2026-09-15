La defensa de Broncos se desmorona: 28 tacleadas fallidas en derrota 31-10 en Arrowhead

El receptor de los Chiefs de Kansas City Xavier Worthy es empujado por el cornerback de los Broncos de Denver Riley Moss en el encuentro del lunes 14 de septiembre del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Ahora, el truco es asegurarse de que su derrota 31-10 en Kansas City sea una anomalía y no un presagio.

“Hay que aprender de ello, hay que borrarlo lo antes posible después de nuestra reunión de hoy y pasar al siguiente rival”, comentó el martes el tackle ofensivo Mike McGlinchey. “Todavía tenemos esas aspiraciones (de campeonato) y un partido no define nuestra temporada ni quiénes somos, y simplemente tenemos que aprender cómo mejorar a partir de esto”.

Posiblemente la parte más inquietante de su pésima actuación la noche del lunes no fue que el recién llegado Jaylen Waddle quedara limitado a una sola recepción para 2 yardas, ni que Nix perdiera el balón tres veces, ni siquiera que el nuevo encargado de mandar las jugadas, Davis Webb, tuviera un debut deslucido.

Es que una de las mejores defensas de la liga falló 28 tacleadas en el Arrowhead Stadium, donde Kenneth Walker III arrolló a los Broncos con 173 yardas.

Eso incluyó 144 yardas después del contacto, ya que la tasa de tacleadas falladas de Denver, de 29,8%, fue la tercera peor desde 2018, y las 247 yardas permitidas por tacleadas falladas fueron la mayor cifra de cualquier defensa en ese mismo lapso, según Next Gen Stats.

“Es muy corregible”, afirmó el liniero Zach Allen, uno de apenas dos titulares defensivos de Denver que no fallaron una tacleada. “Así que esa es la buena noticia. Sí, definitivamente va a ser un punto de énfasis en los entrenamientos esta semana”.

“Conociendo a los jugadores que tenemos en este grupo, se va a abordar, se va a arreglar. Así que, sí, no debería ser un problema más”.

La ofensiva tuvo su propia actuación lamentable: Nix perdió el balón tres veces, fue capturado en su primera jugada e interceptado en su primer pase. Los Broncos convirtieron apenas dos veces en una docena de oportunidades en tercer down y no pudieron sostener series ofensivas incluso antes de que el partido se saliera de control.

“Si no juegas bien contra un equipo realmente bueno, te van a ganar por bastante”, expresó Nix.

También es más difícil sacarse de encima un partido tan feo, sugirió el entrenador Sean Payton.

“Una cosa es perder en un partido muy disputado en el que sientes que jugaste bien”, señaló Payton. “No siento que hayamos jugado a nuestro nivel y, desde luego, eso empieza por nosotros como entrenadores, por mí. Y sí, es decepcionante.

“Sé que es una semana más corta, pero no hay manera de que podamos pasar el día de hoy sin ver el video y revisar las cosas que tenemos que mejorar antes siquiera de enfrentar al próximo rival”.

Qué funciona

El ala cerrada Evan Engram atrapó el único pase de touchdown de Denver, igualando su total de TD de la temporada pasada. Engram jugó junto a Webb con los Giants de Nueva York, así que su química viene de tiempo atrás.

Necesita ayuda

La defensa de Denver. Es volver a lo básico para una unidad que ha sido la carta de presentación de Denver durante décadas. Esta fue su peor actuación desde que el grupo de Vance Joseph permitió 70 puntos a Miami en 2023.

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FUENTE: AP