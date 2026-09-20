La comida rápida de EEUU y China gana popularidad en ambos países

Un cliente muestra productos de la tienda china Mixue, el 16 de septiembre de 2026, en Sunnyvale, California. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Las cadenas estadounidenses de restaurantes y bebidas se están expandiendo rápidamente en China, atraídas por el potencial de una base de clientes en un país con cuatro veces la población de Estados Unidos. La economía china, que atraviesa un periodo de debilidad, y la competencia despiadada del sector, por su parte, han llevado a cadenas chinas a probar suerte en Estados Unidos, convirtiendo migas y pajitas en un puente cultural de doble sentido entre las dos superpotencias.

El comercio bilateral de hamburguesas y bubble tea es gastrodiplomacia en acción, impulsada por empresas y consumidores, manifestó Yaling Jiang, fundadora de ApertureChina, una empresa de investigación de mercados con sede en Shanghái y Londres. En China, las recientes llegadas estadounidenses como Popeyes y Five Guys se ven como un placer culposo, explicó, mientras que los paladares cada vez más internacionales de los estadounidenses han creado espacio para que marcas chinas actúen como embajadoras no oficiales de su país.

Jiang afirma que “el consumismo construye un canal seguro e introductorio para la cultura china contemporánea y puede ser una gran manera de elevar el poder blando de China”.

La Casa Blanca no ha revelado el menú de la cena de Estado que el presidente Donald Trump ofrecerá al presidente chino, Xi Jinping, el jueves. Pero el gusto por una comida barata y que agrada a las multitudes podría ser algo que ambos líderes compartan.

Xi realizó una inusual visita pública a un restaurante de bollos al vapor en Beijing en 2013. Hizo fila y pidió una comida de 21 yuanes (3 dólares) que incluía seis bollos de cerdo y cebollín, verduras y un tazón de hígado e intestinos de cerdo estofados. El amor de Trump por la comida rápida es legendario; incluso atendió una estación de papas fritas en un McDonald’s de Pensilvania durante su campaña de 2024.

El mes pasado, clientes chinos hicieron fila bajo la lluvia para la inauguración del primer Church’s Texas Chicken en Shanghái. Church’s planea al menos 600 más en toda China. Wendy’s dice que prevé abrir 1.000 restaurantes allí durante la próxima década.

Los actores ya establecidos también están profundizando su alcance. McDonald’s planea 1.000 nuevos restaurantes en China este año y llegar a 10.000 en total para 2028. Burger King, que llegó a China en 2005, espera triplicar su número de locales hasta 4.000 para 2035.

“Pese a las tensiones políticas entre Estados Unidos y China, los chinos en realidad siguen volviéndose locos por las marcas estadounidenses”, comentó Shaun Rein, fundador y director general de China Market Research Group, con sede en Shanghái.

KFC se convirtió en la primera gran cadena estadounidense de comida rápida en entrar en la China continental cuando abrió un restaurante en Beijing en 1987. En ese momento, se consideraba un destino de categoría, al que valía la pena llevar a una cita, señaló Rein. McDonald’s y Pizza Hut llegaron en 1990.

“McDonald’s y KFC eran un faro de salud e higiene en comparación con lo que había en el resto del mercado”, señala Rein.

China es ahora, por mucho, el mayor mercado de KFC. La cadena de pollo frito nacida en Kentucky cuenta con unos 13.000 restaurantes en China, frente a alrededor de 3.750 en Estados Unidos. Las marcas estadounidenses ven margen para seguir creciendo.

Gran parte de la población china vive en ciudades más pequeñas del interior, donde marcas como McDonald’s y Starbucks están abriendo locales, indicó Sory Park, gerente de proyectos en la firma de investigación de mercados y estrategia Daxue Consulting, enfocada en China.

Eso no significa que China sea un paseo para las empresas extranjeras de restaurantes. La mayoría de las cadenas estadounidenses ahora dependen de socios chinos para encontrar ubicaciones y compartir el riesgo financiero. A principios de este año, una firma china de inversión adquirió una participación del 60% en la operación de Starbucks en China tras varios años de caída en el tráfico de clientes en las tiendas.

Las cadenas estadounidenses se apoyan en sus nombres de marca y productos emblemáticos, pero muchas adaptan sus menús para atraer a los clientes chinos. Los restaurantes de KFC en China, por ejemplo, sirven papas fritas y pollo Original Recipe junto con tartaletas de huevo cremosas y congee, una papilla salada de arroz.

“Necesitan operar como una empresa china, pero ofrecer menús estadounidenses que incorporen valores, hábitos alimentarios y gustos chinos”, explicó Park.

Las cadenas chinas de comida rápida buscan nuevas oportunidades en EEUU

Mixue, una de las mayores cadenas de comida rápida del mundo con más de 53.000 locales, abrió sus primeras tres tiendas en Estados Unidos en diciembre. Al igual que la multitud en Shanghái frente a Church’s Texas Chicken, clientes de Nueva York esperaron en el frío para probar helado suave, tés de frutas y té con leche con ingredientes como gelatina de coco y bolitas de taro en una tienda de Herald Square.

Mixue ha anunciado al menos dos docenas más de locales planificados en cuatro estados. Al menos otras nueve cadenas de la China continental han debutado en Estados Unidos desde 2023; todas menos una se especializan principalmente en bebidas y bocadillos. Entre ellas están Heytea, con 40 locales en Estados Unidos, y Luckin Coffee, que superó a Starbucks como la mayor marca de café de China y tiene 20 tiendas en Nueva York.

Wallace, una cadena fundada en 2000, creció a más de 20.000 restaurantes vendiendo pollo y hamburguesas al estilo estadounidense en China. En California, donde el segundo Wallace de Estados Unidos abrió el mes pasado, la empresa ajustó la receta de su sándwich de pollo para atraer a los comensales estadounidenses.

Antes de entrar en Estados Unidos, muchas grandes cadenas chinas de alimentos y bebidas se expandieron en el sudeste asiático. Un desplome inmobiliario y el débil gasto de los consumidores hicieron más difícil encontrar crecimiento en casa. Se esperaba que la vida media de los 16 millones de restaurantes y cadenas de China cayera a 15 meses el año pasado, según un informe del gobierno de Estados Unidos.

La industria restaurantera estadounidense es considerablemente más pequeña, con 1 millón de locales, según la Asociación Nacional de Restaurantes. Jiang, de ApertureChina, ve otra ventaja para las marcas chinas: una tendencia en redes sociales llamada “Chinamaxxing”, en la que occidentales adoptan hábitos de estilo de vida o prácticas de bienestar chinos.

No todas las marcas dejan claro su origen. El sitio web de Wallace en Estados Unidos y sus páginas en redes sociales no mencionan la propiedad china de la marca ni su sede en la provincia de Fujian, en el sureste de China. La empresa no respondió a un correo electrónico de The Associated Press.

EEUU ofrece tanto recompensas potenciales como riesgos para las cadenas chinas

Tanto las cadenas estadounidenses como las chinas tienen apetito por oportunidades al otro lado del Pacífico. Pero las marcas chinas siguen siendo, en gran medida, una incógnita en el mercado estadounidense. Incluso cadenas con miles de locales en otros lugares están probando si la novedad puede traducirse en lealtad.

Estados Unidos es un mercado demasiado lucrativo como para ignorarlo, señaló Aaron Allen, fundador de la consultora restaurantera Aaron Allen and Associates. Representa un tercio de los ingresos mundiales del sector de restaurantes pese a tener solo alrededor del 4% de la población mundial, indicó.

“La hierba siempre es más verde en algún otro lugar del mundo”, señaló Allen.

Mientras que las marcas estadounidenses pueden proyectar una imagen “premium” en China, muchas marcas chinas compiten con fuerza en precio. En un Mixue en Hollywood esta semana, un matcha latte mediano costaba 6,83 dólares; un Starbucks cercano vendía la misma bebida por casi 1 dólar más. Wallace vende tres sándwiches de pollo tamaño completo por 10 dólares.

“Los chinos pueden construir cosas más barato y más rápido. ¿Por qué eso no se aplicaría a la comida?”, señaló Allen.

Pero Allen advirtió que las marcas chinas podrían enfrentar rechazo de los clientes o aranceles más altos si socavan a sus rivales estadounidenses con importaciones chinas de bajo costo. Al igual que otras empresas chinas, las marcas de restaurantes también podrían enfrentar escrutinio en Estados Unidos por la recopilación y el uso de datos de clientes, dijo.

El cofundador y director general de Luckin Coffee, Jinyi Guo, dijo a inversionistas en febrero que Estados Unidos “representa una de nuestras importantes oportunidades a largo plazo” y que la empresa avanzaba “con gran paciencia y disciplina”.

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Durbin informó desde Detroit; Chan en Hong Kong y Fu Ting en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP