La coalición proeuropea de Rumania colapsa tras una moción de censura al primer ministro

El primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan, llega a una sesión parlamentaria para una moción de censura en Bucarest, Rumanía, el martes 5 de mayo de 2026. (AP Foto/Vadim Ghirda) AP

La moción se puso en marcha la semana pasada, cuando el Partido Socialdemócrata de izquierda, o PSD, que se retiró de la coalición a finales de abril, y el partido opositor de ultraderecha Alianza para la Unidad de los Rumanos, o AUR, presentaron la moción ante el Parlamento.

Tras un debate parlamentario, 281 legisladores votaron a favor de la moción y cuatro en contra. Los legisladores del Partido Nacional Liberal de centroderecha de Bolojan, o PNL, y los socios de coalición del partido Unión Salvar Rumania, así como el pequeño partido UDMR de la minoría étnica húngara, se abstuvieron.

Bolojan, del Partido Nacional Liberal de centroderecha, o PNL, calificó la moción de “cínica y artificial”, y afirmó el martes, antes de que su gobierno fuera derrocado, que “parece estar escrita por personas que no estuvieron en el gobierno todos los días y no participaron en todas las decisiones”.

“Es cínica, porque no tiene en cuenta el contexto en el que nos encontramos”, manifestó. “Asumí el cargo de primer ministro, consciente de que conlleva una presión enorme y de que no recibiría aplausos de los ciudadanos. Pero elegí hacer lo que era urgente y necesario para nuestro país”.

Rumania ha atravesado un largo periodo de inestabilidad después de que se anulara una elección presidencial en diciembre de 2024, y el país lidia con uno de los déficits presupuestarios más altos de la Unión Europea, una inflación desbocada y una recesión técnica.

Cuando la coalición fue aprobada por votación en junio pasado, se comprometió a convertir la reducción del déficit presupuestario en una prioridad máxima. El PSD a menudo se encontró en desacuerdo con Bolojan por algunas de las medidas de austeridad, que incluían aumentos de impuestos, congelaciones de salarios y pensiones del sector público, y recortes del gasto público y de puestos en la administración pública.

El PSD sostuvo que Bolojan había “fracasado en implementar cualquier reforma genuina” en sus 10 meses al frente del gobierno, y señaló que Rumania necesita un líder “capaz de colaborar”.

Bolojan afirmó que adoptó medidas fiscales duras pero necesarias que, en la práctica, “recuperaron la confianza de los mercados en el gobierno rumano”.

El PSD sería necesario para formar una mayoría parlamentaria proeuropea. El partido ya había descartado previamente entrar en un gobierno con AUR. George Simion, líder de AUR, declaró el martes que los votantes habían “apoyado y querido agua, comida, energía”, pero habían “recibido impuestos, guerra y pobreza”.

“Nos hacemos cargo del futuro de este país, de un futuro gobierno, y devolvemos la esperanza a los rumanos”, expresó. “Rumania debe volver al voto de los rumanos”.

Cristian Andrei, consultor político con sede en Bucarest, dice que la crisis probablemente conducirá a un estancamiento, ya que “nadie tiene una mayoría, ni una coalición, y al presidente le tomará... semanas encontrar esa mayoría y nombrar a un nuevo primer ministro, prolongando la indecisión”.

“En este momento, hay dos opciones tentativas para un nuevo gabinete, ambas difíciles de concretar; o bien una coalición reconfigurada, sin Bolojan, con la misma formación... o un gabinete minoritario, más bien encabezado por el PSD y satélites de partidos populistas, como AUR, u otros grupos pequeños”, explicó. “Un gabinete oficial PSD-AUR no es una posibilidad hoy porque el presidente no lo respaldará”.

Estaba previsto que el cargo de primer ministro rotara en 2027, de Bolojan a un primer ministro del PSD, como parte de un acuerdo de reparto de poder. Hay elecciones generales programadas para 2028.

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Stephen McGrath informó desde Leamington Spa, Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP