La chispa de Vinícius Júnior guia a Brasil luego de un flojo debut mundialista

El brasileño Vinicius Junior (7) anota el tercer gol de su equipo al superar al arquero haitiano Johny Placide (1) durante el partido por el Grupo C del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) AP

El extremo izquierdo, próximo a cumplir los 26 años, marcó un gol hacia el final de la primera mitad, cuando se escapó de la defensa y definió con toda tranquilidad por debajo de las piernas del arquero haitiano Johny Placide, su segundo d el Mundial . También dio una asistencia en a segunda anotación de Matheus Cunha y generó una jugada cuyo rebote derivó en el primer tanto del encuentro.

"Quiero aportar mucho más a la selección, no sólo con el gol, sino por el trabajo que vengo haciendo", señaló al finalizar el partido. "Sé lo importante que soy para el equipo y, si estoy en buena forma, puedo tener una contribución significativa"

La actuación consagratoria de Vinícius le devolvió a Brasil el impulso tras el empate de 1-1 contra Marruecos la semana pasada, que llevó al entrenador Carlo Ancelotti a ofrecer disculpas a los aficionados. Después de ejercer una presión constante en los primeros minutos de su duelo ante Haití, Brasil abrió el marcador con un vendaval ofensivo.

“Hoy todos se sintieron más livianos y el campo también estaba en mejores condiciones, así que pudimos jugar nuestro fútbol", puntualizó. "Esperamos seguir así y continuar evolucionando y mejorando en la competición, que es lo más importante”.

Vinícius sacó un disparo con efecto que rebotó en los guantes de Placide y dejó el balón a Cunha para el remate que puso el 1-0. Trece minutos después, habilitó a Cunha con un pase largo que el delantero mandó al fondo de las redes.

En el tercer minuto del tiempo añadido, fue Vinícius quien controló un pase largo y ganó con facilidad el mano a mano ante el arquero.

Estuvo muy cerca de sumar otra asistencia a la mitad del segundo tiempo, cuando envió un pase de primera intención a Gabriel Martinelli desmarcado, quien estrelló el balón contra el poste.

Vinícius atribuyó parte de su destacada actuación a la decisión de Ancelotti de colocarlo entre los delanteros, una posición distinta a la que está acostumbrado en el Real Madrid.

"El técnico me pidió que jugara por dentro. No me gusta mucho, pero siempre que juego por dentro, marco”, señaló entre risas. “Ya sé lo que me espera: tendré que jugar por dentro más a menudo”.

Antes del partido “Viní” había dicho que creía que aún tenía más para mostrar en el torneo, incluso después de anotar el gol que le dio a Brasil el empate ante Marruecos.

Ahora cree que Brasil está encontrando su mejor momento.

“Este fue un partido muy importante para nosotros. Pudimos hacer nuestro juego. Nos dio tranquilidad y superioridad dentro del campo, donde pudimos hacer muchas jugadas y marcar los goles”, señaló.

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FUENTE: AP