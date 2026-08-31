La bicampeon Aryna Sabalenka vence a Camila Osorio en su debut en el US Open

Aryna Sabalenka saca ante Camila Osorio durante la primera ronda del US Open, el lunes 31 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Sabalenka sometió el lunes 6-4, 6-4 a la colombiana Camila Osorio 6-4, 6-4 para iniciar su intento de convertirse en la primera jugadora en ganar tres campeonatos consecutivos del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

Acto seguido, en el estadio Arthur Ashe, Carlos Alcaraz entró en escena para emprender su intento por revalidar su corona del torneo. El astro español enfrentaba al ruso Safiullin, su primer partido de individuales desde mediados de abril tras quedar fuera por una lesión en la muñeca derecha.

Si el segundo preclasificado está sano, podría convertirse rápidamente en el gran favorito. El número uno del ranking Jannik Sinner se dio de baja por una lesión de rodilla y Novak Djokovic, el campeón de 24 grandes, perdió en la primera ronda del torneo por primera vez el domingo.

Con el torneo sacudido por ese resultado, Djokovic tenía marca de 19-0 en la primera ronda en Flushing Meadows, donde ganó cuatro de sus 24 majors para establecer el récord en el tenis masculino, Sabalenka devolvió algo de normalidad.

La bielorrusa a las últimas tres finales del US Open, recuperándose de una derrota ante Coco Gauff en 2023 al consagrarse en 2024 y luego superar a Amanda Anisimova el año pasado para repetir.

“Siento que este es uno de mis estadios favoritos. Realmente viví las mejores emociones aquí, en este estadio”, le dijo Sabalenka al público.

Sabalenka cambió su apariencia respecto a la última vez que jugó en Ashe. Su atuendo naranja de Nike estaba cubierto por una malla naranja, en lugar de la malla negra de la semana pasada en su partido de dobles mixtos con Djokovic, que recibió algunas críticas en redes sociales. Sabalenka desestimó los comentarios y manifestó que lo único que importaba era que a ella le encantaba.

Seguramente también estuvo más satisfecha con el nivel de tenis que mostró el lunes, después de una serie de malos torneos antes de Nueva York. Quedó eliminada en la cuarta ronda tanto en Toronto como en Cincinnati, tras caer en la misma instancia en Wimbledon.

Eso ha dejado a Sabalenka necesitando ayuda para conservar el número 1 del ranking, incluso si vuelve a reinar en el US Open. La número 2 Elena Rybakina la superará si llega a las semifinales, y ni siquiera necesitará ganar partidos si Sabalenka no consigue el título.

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FUENTE: AP