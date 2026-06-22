La apuesta de Warsh: Una Fed más discreta podría causar mercados volátiles y tasas más altas

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, habla durante una conferencia de prensa tras la reunión de la Comisión Federal de Mercado Abierto, el miércoles 17 de junio de 2025, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.) AP

Pero en su primera conferencia de prensa el miércoles pasado, el nuevo presidente Kevin Warsh empezó a revertir algunos de esos pasos. Warsh, como muchos economistas, considera que los mercados financieros se han vuelto demasiado dependientes de la orientación de la Fed, y que ese tipo de guía es más eficaz en crisis financieras o en recesiones económicas.

Los cambios de Warsh en las comunicaciones de la Reserva Federal representan, en cierta medida, un regreso al enfoque prudente del expresidente Alan Greenspan. Greenspan murió el lunes a los 100 años . Es el único expresidente al que Warsh elogió en su toma de posesión el mes pasado.

Como presidente, Warsh ha cumplido con rapidez su promesa de recortar las comunicaciones de la Fed. Redujo drásticamente el comunicado posterior a las reuniones del banco central y subrayó en la conferencia de prensa la eliminación de la orientación que antes daba a los mercados financieros sobre los próximos movimientos de tasas de interés de la Reserva Federal. Sin embargo, según analistas, ese enfoque conlleva el riesgo de oscilaciones más violentas en los precios de acciones y bonos y, en última instancia, podría traducirse en tasas de interés más altas para consumidores y empresas.

“La orientación futura, en general, ha servido para suprimir la volatilidad y anclar las expectativas del mercado", afirmó George Pearkes, estratega macro global de Bespoke Investment Group. "Y eso ha llevado a tasas de endeudamiento más bajas, en comparación con las alternativas”.

Aun así, añadió Pearkes, es probable que el impacto en los consumidores sea modesto, con tasas hipotecarias quizá un cuarto de punto más altas de lo que serían de otro modo.

Esas oscilaciones podrían ser una señal de lo que viene. Presidentes de la Fed anteriores han señalado con suficiente claridad los próximos movimientos de la agencia como para que los mercados financieros, en gran medida, hayan anticipado las medidas del banco central. Pero Warsh parece estar siguiendo a Greenspan, cuyos comentarios, de tono casi oracular, a menudo dejaban a los inversionistas adivinando.

Sin embargo, Greenspan, que fue presidente de 1987 a 2005, también impulsó varios cambios que hicieron a la Reserva Federal más transparente. Inició la práctica de emitir comunicados después de cada reunión de la Fed para anunciar su decisión sobre las tasas de interés. También comenzó a publicar las actas de cada reunión y las transcripciones completas, con un retraso de cinco años, aunque esas medidas surgieron en respuesta a presiones del Congreso.

El primer comunicado se emitió el 4 de febrero de 1994 e indicó que la Fed aumentaría su tasa clave por primera vez en cinco años. La medida tomó por sorpresa a los inversionistas y el índice industrial Dow Jones se desplomó 2,4% ese día.

La reducción de las comunicaciones de la Reserva Federal forma parte de un paquete más amplio de posibles reformas a las operaciones del banco central que Warsh señaló el miércoles. Anunció que la Fed creará cinco grupos de trabajo para examinar sus comunicaciones, su balance, cómo analiza y recopila datos económicos, el impacto de la IA en la productividad y el empleo, y los marcos que utiliza para analizar la inflación.

Warsh indicó que el grupo de trabajo sobre comunicaciones considerará cambios en las proyecciones económicas trimestrales que publica la Fed, además de revisar otras innovaciones recientes, incluidas las conferencias de prensa. El expresidente de la Fed Ben Bernanke fue el primero en realizarlas, aunque al principio lo hacía sólo después de cada dos reuniones. El predecesor de Warsh, Jerome Powell, pasó a celebrarlas después de cada reunión.

Esas medidas contrastaban marcadamente con la década de 1990, cuando Greenspan nunca explicaba ante los reporteros, oficialmente y para registro, una decisión de la Reserva Federal. Warsh podría, en última instancia, reducir parte de la mayor transparencia que ha adoptado la Fed.

“Este es un gran cambio en la forma en que la Reserva Federal se ha conducido desde la crisis financiera global (2008-2009)", señaló Matthew Luzzetti, economista jefe para Estados Unidos en Deutsche Bank. "Desde entonces ha habido un tren de una sola vía hacia una mayor comunicación, más transparencia y más orientación futura. Warsh ahora ha puesto ese tren en reversa”.

Presidentes de la Fed han visto beneficios en la orientación futura

Presidentes anteriores de la Reserva Federal, empezando por Bernanke, han visto un beneficio claro en una mayor comunicación: ayuda a guiar a los mercados en la dirección que quiere la Fed. Los funcionarios de la Fed controlan una tasa de interés de corto plazo, pero las tasas que afectan a la economía —como el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años— están fuertemente influidas por las expectativas de los inversionistas sobre la inflación y el crecimiento económico. Al anticipar sus próximos movimientos, los responsables de política pueden hacer que esas tasas de más largo plazo cambien incluso antes que la Reserva Federal ajuste su propia tasa de referencia.

Sin embargo, la visión de Warsh es que los mercados financieros se han vuelto demasiado dependientes de la orientación de la Fed. En cambio, quiere que los inversionistas evalúen hacia dónde podría moverse la Reserva Federal a continuación examinando los datos económicos y formulando sus propios juicios, que la Fed luego puede considerar como parte de sus evaluaciones sobre el rumbo de la economía.

“Los precios de los mercados financieros son probablemente la fuente de información más importante para orientar a los banqueros centrales”, declaró Warsh en la conferencia de prensa del miércoles.

La orientación puede ayudar ante eventos inesperados

David Andolfatto, profesor de Economía en la Universidad de Miami y execonomista de la Reserva Federal de San Luis, dijo que coincidía con Warsh en que la orientación futura tiene defectos. Puede verse fácilmente trastocada por eventos inesperados, explicó, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia o la guerra con Irán.

Pero el presidente debería establecer lineamientos sobre cómo reaccionará la Fed ante eventos inesperados, sostuvo Andolfatto, o ante desafíos como la inflación persistente con la que lidia ahora; sin embargo, hasta el momento Warsh no lo ha hecho.

“Estoy de acuerdo con él en prescindir de la orientación futura, pero hay que reemplazarla con un plan de contingencia", subrayó Andolfatto. "No basta con decir: confíen en mí, mantendremos la inflación en el objetivo”.

Irónicamente, la decisión de Warsh de abandonar la orientación futura podría dar más poder a los otros 18 integrantes de la comisión de la Reserva Federal que fija las tasas, dijo Pearkes. Esos funcionarios —seis miembros de la junta de gobierno de la Fed, más los presidentes de los 12 bancos regionales de la misma— dan con frecuencia discursos públicos, y sus comentarios recibirán aún más atención a medida que los mercados financieros busquen pistas sobre lo que la Fed podría hacer después.

Un gran desafío para el enfoque de Warsh llegará si se produce un fuerte deterioro financiero o una crisis económica, como ocurrió durante la pandemia de COVID. En esas circunstancias, señalan los economistas, la orientación futura puede desempeñar un papel importante para calmar a los mercados.

“Si resistirá la prueba del tiempo y si él se comportará así durante cinco años es una pregunta muy distinta, pero una a la que tendremos que esperar a que los acontecimientos se desarrollen para obtener una respuesta”, concluyó Pearkes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP