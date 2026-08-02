americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Kyle Freeland domina con 8 ponches en su primer juego completo y Rockies barren a Reales

DENVER (AP) — Kyle Freeland permitió una carrera y ponchó a ocho en el primer juego completo de su carrera, Jake McCarthy conectó un jonrón de tres carreras y los Rockies de Colorado vencieron 8-1 a los Reales de Kansas City el domingo para completar la barrida de una serie de tres juegos.

Kyle Freeland, derecha, abridor de los Rockies de Colorado, abraza al receptor Brett Sullivan, después de que forzara a un out con un elevado a Tyler Tolbert para terminar el juego con al lanzar la ruta completa, en el juego de béisbol de Grandes Ligas del domingo 2 de agosto de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Kyle Freeland, derecha, abridor de los Rockies de Colorado, abraza al receptor Brett Sullivan, después de que forzara a un out con un elevado a Tyler Tolbert para terminar el juego con al lanzar la ruta completa, en el juego de béisbol de Grandes Ligas del domingo 2 de agosto de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

La temperatura de 37 grados Celcius al momento del primer lanzamiento convirtió el encuentro en el segundo juego más caluroso en casa en la historia de la franquicia de los Rockies, solo por detrás de uno de 37,8 grados ante los Nacionales de Washington el 25 de junio de 2012.

Freeland (3-10) ganó apenas por segunda vez en sus últimas 18 aperturas. El veterano zurdo de Colorado había permitido 19 carreras limpias en 22 1/3 entradas en sus cuatro aperturas anteriores. Fue el primer juego completo de los Rockies desde 2022.

Brett Sullivan impulsó dos carreras y conectó dos dobles, y el novato Cole Carrigg igualó su máximo de carrera con tres imparables para Colorado, que superó a los Reales en la serie por una pizarra global de 23-8.

El cuadrangular de McCarthy fue el 11mo de la temporada y ahora suma 34 carreras impulsadas en sus últimos 26 juegos.

Los Reales fueron barridos por novena vez esta temporada, la mayor cantidad de cualquier equipo en las Grandes Ligas. Han perdido cinco de sus últimos seis juegos.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías sistemáticamente en Estados Unidos y operar una red de influencia

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías sistemáticamente en Estados Unidos y operar una red de influencia

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: No hay razón para excluirlo

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: "No hay razón para excluirlo"

Personal de servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras los ataques con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia ataca la capital ucraniana con misiles balísticos y drones; se reportan 3 muertos

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter