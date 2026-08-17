Kushner se reúne con Netanyahu para hablar de Gaza tras una reunión de 2 horas con Hamás

Palestinos retiran hierro de los escombros de edificios destruidos por ataques aéreos israelíes durante la guerra con Hamás, para reparaciones y reciclarlo para construir carpas o venderlo, en Ciudad de Gaza, el domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

En la ronda más reciente de reuniones, el gobierno de Donald Trump busca que Israel apruebe la hoja de ruta. Hay mucho en juego, incluidas las vidas de unos 2 millones de palestinos en Gaza, la reconstrucción del enclave demolido y el control futuro del territorio.

Hamás afirma que ha aceptado la hoja de ruta, que incluye el desarme, y el grupo está instando a los mediadores y a la Junta de Paz creada por Estados Unidos a “obligar” también a Israel a sumarse. Pero Israel, que según la hoja de ruta debe retirarse de Gaza, sostiene que Hamás debe desarmarse por completo antes de que se produzca cualquier retirada israelí.

Las tropas israelíes ocupan alrededor del 60% de la franja y Netanyahu ya ha amenazado con avanzar.

El ex primer ministro británico Tony Blair y el director de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, también estaban en la reunión con Netanyahu, según una fuente familiarizada con los planes y una fuente diplomática. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para abordar una reunión a puerta cerrada.

La reunión tiene lugar después de que Kushner pasara más de dos horas reunido con el jefe de Hamás, Khalil al-Hayya, el domingo en Egipto para tratar el desarme, según un funcionario regional y un funcionario de Hamás, quienes también hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

También estuvieron presentes funcionarios de los países mediadores Egipto, Qatar y Turquía.

El funcionario de Hamás también indicó que el líder del grupo exigió que Israel detenga sus ataques sobre Gaza y se retire hasta la llamada “línea amarilla” que divide el territorio antes de comenzar la implementación.

La línea amarilla nunca se definió con precisión. Las fuerzas israelíes se han desplazado más allá de ella y ahora controlan alrededor del 60% de Gaza. En mayo, Netanyahu afirmó que el siguiente paso era pasar a un 70% de control, con Israel “estrechando el cerco” sobre Hamás “desde todas las direcciones”.

Los vecinos regionales aumentan la presión sobre Israel

Varias potencias regionales, entre ellas Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, emitieron un comunicado el domingo en el que condenaron el rechazo de Israel a la hoja de ruta y afirmaron: “Israel ahora carga con la responsabilidad de obstaculizar los esfuerzos para llevar la paz a Gaza”. Entre otros firmantes figuraron Jordania, Pakistán, Indonesia y los mediadores del alto el fuego.

El comunicado de los ministros de Exteriores instó a la Junta de Paz y a Estados Unidos a adoptar “medidas inmediatas y concretas” para impedir que cualquier parte obstruya la implementación del plan.

Israel no respondió en un primer momento.

La Casa Blanca remitió las preguntas sobre las reuniones de Kushner a la Junta de Paz, que no hizo comentarios de inmediato. El Instituto Tony Blair tampoco comentó.

Según la hoja de ruta, Hamás entregaría las armas al comité tecnócrata palestino destinado a supervisar las operaciones diarias en el territorio. El comité aún no ha entrado en Gaza.

Pero Hamás ha vinculado la entrega de sus armas más pesadas a la creación de un Estado palestino, y la hoja de ruta contempla la creación de una “vía creíble para lograr la autodeterminación palestina y la condición de Estado”, algo que el actual gobierno de Israel rechaza.

Hasta que se acuerde la hoja de ruta, otros elementos del alto el fuego quedan en suspenso, incluida la reconstrucción y el despliegue de fuerzas internacionales para separar a las fuerzas israelíes de las zonas controladas por el comité.

Netanyahu enfrenta una elección difícil el 27 de octubre mientras intenta mantenerse en el poder con una coalición que incluye a ministros que adoptan una línea dura sobre Gaza, y no está claro si dará pasos decisivos sobre el alto el fuego antes de entonces.

También se acerca el aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás, contra el sur de Israel, que desencadenó la guerra.

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Frankel informó desde Jerusalén y Magdy desde El Cairo. Collin Binkley en Washington y Sylvia Hui en Londres contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP