americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Knicks ponen pausa venta de boletos tras error que dejó precios demasiado altos

NUEVA YORK (AP) — Los Knicks de Nueva York informaron el jueves que pondrán pausa la venta de entradas después de que un error provocara que se publicaran con montos demasiado altos.

ARCHIVO - Landry Shamet (44) de los Knicks de Nueva York avanza con el balón ante la marca de Devin Vassell de los Spurs de San Antonio, el 8 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
ARCHIVO - Landry Shamet (44) de los Knicks de Nueva York avanza con el balón ante la marca de Devin Vassell de los Spurs de San Antonio, el 8 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Los campeones de la NBA pusieron a la venta esta semana entradas individuales para los partidos de la temporada 2026-27. El precio mínimo para el partido inaugural de la temporada el 20 de octubre contra Filadelfia superaba los 1.000 dólares.

“Estamos dando pausa la venta de entradas individuales de los Knicks debido a un error en nuestros precios", dijo Madison Square Garden Sports en un comunicado. "Volveremos a los precios del año pasado más un aumento promedio del 12%. Reanudaremos la venta en breve con nuevos precios, y a cualquiera que ya haya comprado entradas individuales se le reembolsará la diferencia”.

Por lo general, hay un aumento en el precio de las entradas después de temporadas en las que los Knicks avanzaron a los playoffs. El propietario James Dolan no los ha aumentado cuando el equipo no lo hace.

“Nuestra intención nunca fue cobrar de más a nuestros fieles aficionados, y agradecemos a todos por su apoyo a los Knicks y su paciencia mientras corregimos esto”, señaló MSG.

El proceso para comprar abonos de temporada comenzó hace meses y no se vio afectado. Las ventas “Fan first” para quienes se inscriben para obtener prioridad en entradas para partidos individuales a precio nominal fueron el lunes y el martes, y la venta al público general comenzó el miércoles.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

CUBA RESPONDE A TRUMP: viceministro asegura que cualquier intento de tomar la Isla fracasará

CUBA RESPONDE A TRUMP: viceministro asegura que cualquier intento de "tomar" la Isla fracasará

MARÍA ELVIRA SALAZAR DESAFÍA A TRUMP POR LAS DEPORTACIONES: Han ido demasiado lejos

MARÍA ELVIRA SALAZAR DESAFÍA A TRUMP POR LAS DEPORTACIONES: "Han ido demasiado lejos"

FACTURAS FALSAS Y 533 CAJAS DE TABACO: Aduana frustra dos intentos de sacarlos ilegalmente de Cuba

FACTURAS FALSAS Y 533 CAJAS DE TABACO: Aduana frustra dos intentos de sacarlos ilegalmente de Cuba

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la multitud durante el Abierto de Irlanda en el campo Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)

La Reserva Federal sube las tasas por primera vez desde 2023 ante la persistente inflación en EEUU

TRUMP COMIENZA A MILITARIZAR EL ESPACIO: Fuerzas Espaciales estadounidenses ha instalado armas de control espacial en órbita

TRUMP COMIENZA A MILITARIZAR EL ESPACIO: Fuerzas Espaciales estadounidenses ha instalado armas de "control espacial" en órbita

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter