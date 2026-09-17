Knicks ponen pausa venta de boletos tras error que dejó precios demasiado altos

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ARCHIVO - Landry Shamet (44) de los Knicks de Nueva York avanza con el balón ante la marca de Devin Vassell de los Spurs de San Antonio, el 8 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Los campeones de la NBA pusieron a la venta esta semana entradas individuales para los partidos de la temporada 2026-27. El precio mínimo para el partido inaugural de la temporada el 20 de octubre contra Filadelfia superaba los 1.000 dólares.

“Estamos dando pausa la venta de entradas individuales de los Knicks debido a un error en nuestros precios", dijo Madison Square Garden Sports en un comunicado. "Volveremos a los precios del año pasado más un aumento promedio del 12%. Reanudaremos la venta en breve con nuevos precios, y a cualquiera que ya haya comprado entradas individuales se le reembolsará la diferencia”.

Por lo general, hay un aumento en el precio de las entradas después de temporadas en las que los Knicks avanzaron a los playoffs. El propietario James Dolan no los ha aumentado cuando el equipo no lo hace.

“Nuestra intención nunca fue cobrar de más a nuestros fieles aficionados, y agradecemos a todos por su apoyo a los Knicks y su paciencia mientras corregimos esto”, señaló MSG.

El proceso para comprar abonos de temporada comenzó hace meses y no se vio afectado. Las ventas “Fan first” para quienes se inscriben para obtener prioridad en entradas para partidos individuales a precio nominal fueron el lunes y el martes, y la venta al público general comenzó el miércoles.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP