Knicks aplastan a Bulls por 136-96 en partido en que su ventaja fue de incluso 47 puntos

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OG Anunoby (8), alero de los Knicks de Nueva York, festeja con su compañero Josh Hart durante el encuentro del viernes 3 de abril de 2026 ante los Bulls de Chicago (AP Foto/Heather Khalifa) AP

Anunoby acertó 9 de 15 tiros de campo, incluidos 7 de 10 desde la línea de 3 puntos, y Robinson encestó cada uno de sus siete lanzamientos al ser titular en lugar del pívot estelar Karl-Anthony Towns.

El dominicano no jugó debido a un pinzamiento en el codo derecho.

El base destacado Jalen Brunson aportó 17 puntos y 10 asistencias para ayudar a que los Knicks ganaran su segundo partido consecutivo tras perder tres seguidos.

Para Nueva York (50-28), la victoria por paliza consolidó su tercera temporada consecutiva con al menos 50 triunfos, una hazaña que el club no lograba desde las campañas de 1991-92 a 1993-94. Los Knicks perdieron las Finales de la NBA de 1994 ante Houston y pudieron superar la barrera de las 50 victorias la temporada siguiente.

Collin Sexton anotó 19 puntos por los Bulls, quienes han perdido sus últimos seis partidos y 10 de 12.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP